FAA και FBI λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση drones στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι απαγορεύει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για το Super Bowl LX στο στάδιο Levi's στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια και επιβάλλει πρόσθετους περιορισμούς στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο κατά τις ημέρες που προηγούνται του αγώνα πρωταθλήματος του National Football League.

Οι περιορισμοί απαγορεύουν τα drones σε ακτίνα 30 μιλίων από το στάδιο κατά τη διάρκεια του Super Bowl, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα χρήσης drones για επιθέσεις σε μεγάλες επερχόμενες διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Το Super Bowl είναι ένα από τα λίγα γεγονότα όπου το FBI διαθέτει προστασία κατά των drones. Το 2024, χρησιμοποιήθηκε μόνο σε περίπου 0,05% από τις 90.000 διοργανώσεις.

Το FBI χρησιμοποιεί ομοσπονδιακά εξουσιοδοτημένες δυνατότητες για την ανίχνευση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και προσωπικό από το FBI και την FAA, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες την Παρασκευή.

Οι χειριστές των drones που θα εισέλθουν στον περιορισμένο εναέριο χώρο χωρίς άδεια, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 75.000 δολαρίων, κατάσχεση drones και ποινικές διώξεις.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι θα επενδύσει 115 εκατομμύρια δολάρια σε μέτρα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την ενίσχυση της ασφάλειας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τους εορτασμούς της 250ής επετείου της Αμερικής.

Η απειλή των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχει προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία από τότε που ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε τις θανατηφόρες δυνατότητές τους, ενώ πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν ανησυχήσει τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα αμερικανικά αεροδρόμια. Νωρίτερα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών δήλωσε ότι χορήγησε 250 εκατομμύρια δολάρια σε 11 πολιτείες που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να αγοράσουν τεχνολογίες καταπολέμησής τους.

Το περασμένο καλοκαίρι, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, κάλεσε τον Τραμπ να ενισχύσει την ομοσπονδιακή υποστήριξη για την άμυνα κατά των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αρκετά περιστατικά έχουν σημειωθεί σε αθλητικές εκδηλώσεις.

Ένας άνδρας καταδικάστηκε τον Ιούνιο του 2025, αφού κατηγορήθηκε για παραβίαση του εναέριου χώρου, πετώντας ένα drone πάνω από τον αγώνα πρωταθλήματος Αμερικανικού Ποδοσφαίρου στη Βαλτιμόρη τον Ιανουάριο.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ένας άνδρας από τη Βοστώνη πλήρωσε πρόστιμο 5.000 δολαρίων και έχασε το drone του, αφού κατηγορήθηκε για παράνομη πτήση drone κοντά στη γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου της Βοστώνης τον Απρίλιο του 2024, κάτι που ώθησε τις αρχές να το κατασχέσουν στον αέρα και να το προσγειώσουν.

Πηγή: skai.gr

