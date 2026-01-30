Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατάρρευση ορυχείου στο ανατολικό Κονγκό

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα σε κατάρρευση στο ορυχείο κολτανίου* στη Rubaya (Ρουμπάγια) στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters ο Lubumba Kambere Muyisa, εκπρόσωπος του -διορισμένου από τους αντάρτες- κυβερνήτη της επαρχίας όπου βρίσκεται το ορυχείο.

Η Ρουμπάγια παράγει περίπου το 15% του παγκόσμιου κολτανίου, το οποίο μεταποιείται σε ταντάλιο, ένα μέταλλο ανθεκτικό στη θερμότητα που έχει μεγάλη ζήτηση από τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών και εξαρτημάτων αεροδιαστημικής. Η τοποθεσία, όπου οι ντόπιοι σκάβουν χειρωνακτικά για λίγα δολάρια την ημέρα, βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ανταρτικής ομάδας M23 από το 2024.

Η κατάρρευση σημειώθηκε την Τετάρτη και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων ήταν ακόμη ασαφής μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

«Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατολίσθησης, συμπεριλαμβανομένων ανθρακωρύχων, παιδιών και γυναικών στην αγορά. Μερικοί άνθρωποι διασώθηκαν, αλλά έχουν σοβαρά τραύματα», δήλωσε η Muyisa.

Ένας σύμβουλος του κυβερνήτη δήλωσε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών είναι τουλάχιστον 227. Μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να ενημερώσει τα μέσα ενημέρωσης.

Τα Ηνωμένα Έθνη υποστηρίζουν ότι το M23 λεηλάτησε τον πλούτο της Ρουμπάγια για να χρηματοδοτήσει την εξέγερσή του, η οποία υποστηρίζεται από την κυβέρνηση της γειτονικής Ρουάντα, μια κατηγορία που το Κιγκάλι αρνείται.

Οι βαριά οπλισμένοι αντάρτες, των οποίων ο δηλωμένος στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης στην Κινσάσα και η διασφάλιση της ασφάλειας της μειονότητας Τούτσι του Κονγκό, κατέλαβαν ακόμη περισσότερα εδάφη πλούσια σε ορυκτά στο ανατολικό Κονγκό κατά τη διάρκεια μιας αστραπιαίας προέλασης πέρυσι.

*Το κολτάνιο (coltan, σύντμηση του columbite-tantalite) είναι ένα μαύρο, μεταλλικό ορυκτό από το οποίο εξάγονται το ταντάλιο και το νιόβιο. Αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη για την κατασκευή πυκνωτών σε ηλεκτρονικά είδη (κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές) και εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας, με τα μεγαλύτερα αποθέματα να βρίσκονται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Πηγή: skai.gr

