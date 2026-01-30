Η Βενεζουέλα εκφράζει «αλληλεγγύη» στην Αβάνα μετά το διάταγμα του Τραμπ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Βενεζουέλα εξέφρασε αλληλεγγύη στην Κούβα και απέρριψε το προεδρικό διάταγμα των ΗΠΑ που επιτρέπει την επιβολή δασμών σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα.

Το διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει την Κούβα ως «απειλή» για την αμερικανική εθνική ασφάλεια και επιτρέπει την επιβολή τιμωρητικών μέτρων.

Η Βενεζουέλα ήταν βασικός προμηθευτής πετρελαίου για την Κούβα, αλλά ο πετρελαϊκός τομέας της μπήκε υπό έλεγχο των ΗΠΑ μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου.

Η Βενεζουέλα, παραδοσιακός σύμμαχος της Κούβας, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Αβάνα, καταδικάζοντας τα τιμωρητικά μέτρα και το διάταγμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που επιτρέπει την επιβολή δασμών στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στο νησί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, η χώρα «απορρίπτει το προεδρικό διάταγμα που εξέδωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ» με στόχο την επιβολή κυρώσεων σε κράτη που διατηρούν νόμιμες εμπορικές σχέσεις με την Κούβα. Παράλληλα, η Βενεζουέλα «εκφράζει την αλληλεγγύη της στον λαό της Κούβας».

Το Καράκας υπήρξε ένας από τους βασικούς προμηθευτές πετρελαίου της Κούβας. Μετά τη σύλληψη του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τον πετρελαϊκό τομέα της χώρας.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα που προβλέπει την επιβολή δασμών, αδιευκρίνιστου ύψους, σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα, την οποία χαρακτηρίζει «απειλή» για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Αντιδράσεις προκάλεσε το μέτρο και στο Μεξικό. Η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, υπογράμμισε ότι οι δασμοί ενδέχεται να προκαλέσουν μια τεράστια «ανθρωπιστική κρίση» στην Κούβα, επηρεάζοντας νοσοκομεία, τον τομέα των τροφίμων και άλλες βασικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, τόνισε ότι το Μεξικό δεν θα αγνοήσει τις πιθανές επιπτώσεις του διατάγματος. «Δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο τη χώρα μας, σε ό,τι αφορά τους δασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις καυσίμων τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα του εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ από το 1962, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

