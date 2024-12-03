Ιδιαίτερη εύθραυστη είναι η εκεχειρία των 60 ημερών που συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αφού ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε χθες Δευτέρα το μεγαλύτερο κύμα αεροπορικών του επιδρομών σε όλο τον Λίβανο από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία την περασμένη εβδομάδα.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς αφότου η Χεζμπολάχ εκτόξευσε βλήματα ως προειδοποίηση για ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Χεζμπολάχ στόχευσε τις ισραηλινές δυνάμεις μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε με τη σειρά του ότι μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο χωριό Χάρις σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε δύο ακόμη, ενώ μια άλλη αεροπορική επιδρομή στο χωριό Ταλλούσα σκότωσε τέσσερις και τραυμάτισε επίσης δύο.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε μια σειρά αεροπορικών επιδρομών αργά τη Δευτέρα εναντίον, όπως είπε, μαχητών της Χεζμπολάχ, υποδομών και εκτοξευτών ρουκετών σε όλο τον Λίβανο, ως απάντηση στην εκτόξευση δύο βλημάτων της Χεζμπολάχ προς το όρος Dov — μια αμφισβητούμενη περιοχή που ελέγχεται από το Ισραήλ, γνωστή ως Φάρμες Σεμπάα στον Λίβανο, όπου τα σύνορα Λιβάνου, Συρίας και Ισραήλ συναντώνται. Το Ισραήλ είπε ότι τα βλήματα έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε από την πλευρά της σε ανακοίνωσή της ότι πυροβόλησε κατά ισραηλινής στρατιωτικής θέσης στην περιοχή ως «αμυντική και προειδοποιητική απάντηση» μετά τις «επανειλημμένες παραβιάσεις» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ. Ανέφερε επίσης ότι οι καταγγελίες σε διαμεσολαβητές που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός «ήταν μάταιες για να σταματήσουν αυτές οι παραβιάσεις».

Πριν από τα βλήματα της Χεζμπολάχ, οι Ισραηλινοί πραγματοποίησαν τουλάχιστον τέσσερις αεροπορικές επιδρομές και ένα φράγμα πυρός στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης με drone που σκότωσε ένα άτομο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου. Μια άλλη επίθεση σκότωσε έναν δεκανέα στις υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι τα χτυπήματά του έρχονται ως απάντηση σε απροσδιόριστες παραβιάσεις της Χεζμπολάχ και ότι βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός διατηρεί το δικαίωμα να ανταποκριθεί.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου, Nabih Berri, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία περισσότερες από 50 φορές τις τελευταίες ημέρες εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές, κατεδαφίζοντας σπίτια κοντά στα σύνορα και παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

«ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ ΤΩΡΑ!»

Την ίδια ώρα, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από την παλαιστίνια μαχητική ομάδα Χαμάς στη Γάζα. Σε ανάρτησή του στον ιστότοπό του Truth Social, ο Τραμπ κάλεσε τους Παλαιστίνιους μαχητές να απελευθερώσουν και τους περίπου 100 Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται ακόμα στη Γάζα, περίπου τα δύο τρίτα των οποίων πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

«Οι υπεύθυνοι θα πληγούν περισσότερο από οποιονδήποτε έχει χτυπήσει στη μακρά και μεγάλη Ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ ΤΩΡΑ!»

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει την ανάρτηση του Τραμπ, αν και ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ την καλωσόρισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.