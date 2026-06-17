Δικαστής απαγόρευσε χθες Τρίτη στον πρόεδρο της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X για εκλογικούς σκοπούς, τέσσερις ημέρες προτού διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο κ. Πέτρο, ιδιαίτερα ενεργός στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, αναρτά πολλά και διάφορα μηνύματα ενόψει της αναμέτρησης. Υποστηρίζει τον υποψήφιο της αριστεράς, τον Ιβάν Σεπέδα, που θα αντιμετωπίσει τον υποψήφιο της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Δικαστής στη Μεδεγίν έκρινε ότι οι αναρτήσεις του κ. Πέτρο αντίκεινται προς προηγούμενη απόφαση του κορυφαίου διοικητικού δικαστηρίου, που του είχε ήδη δώσει εντολή να μην αναφέρεται στις εκλογές μέσω X.

Ο δικαστής έδωσε εντολή στον αρχηγό του κράτους να «απέχει» από την «εκλογική προπαγάνδα» και περιεχόμενο με σκοπό «να ευνοήσει» ή να «βλάψει» τον έναν ή τον άλλον υποψήφιο.

Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ ως την Κυριακή στις 16:00 (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ώρα Ελλάδας), όταν θα κλείσουν τα εκλογικά τμήματα.

Η έδρα του απαγόρευσε επίσης να χρησιμοποιεί επίσημους διαύλους επικοινωνίας της προεδρίας για να αναφέρεται σε ζητήματα που αφορούν τις εκλογές, καθώς επίσης και να θίγει τη διαδικασία σε εκδηλώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πέρα από το ότι υποστηρίζει τον υποψήφιο της παράταξής του Σεπέδα, ο απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο καταφέρεται συχνά εναντίον του αντιπάλου του δε λα Εσπριέγια. Χωρίς να τον κατονομάσει, τον κατηγόρησε πως εγκληματεί επιδιδόμενος σε «γκεμπελική», «ψευδή» προπαγάνδα εναντίον της αριστεράς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.