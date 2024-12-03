Λίβανος: 9 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ χθες Δευτέρα το βράδυ, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Πρόκειται για τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, την περασμένη Τετάρτη.

«Βομβαρδισμός του ισραηλινού εχθρού στο χωριό Χαρίς σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε (άλλους) δύο, σύμφωνα με τον προκαταρκτικό απολογισμό», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του και πρόσθεσε πως δεύτερος, στο χωριό Ταλούσα, «σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε (άλλον) έναν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

