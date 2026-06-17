Ένα βίντεο που που αναδεικνύει την μαγεία του θαλάσσιου βασιλείου, ανήρτησε το ilefkada. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά πέντε μικρές φάλαινες, μάλλον φυσητήρες που έχουν μεγαλύτερη συγγένεια με τα δελφίνια παρά με τις φάλαινες εντοπίστηκαν την Τρίτη περίπου 7 μίλια ΒΔ του Αγίου Νικήτα στη Λευκάδα.

Με μία απίστευτη ηρεμία τα μοναδικά κήτη χάρισαν ένα μοναδικό θέαμα στους ανθρώπους που βρίσκονταν σε σκάφος ακριβώς δίπλα τους και τους κατέγραφαν. Ήρεμες, σίγουρες για την καλή θέληση του ανθρώπινου είδους που ήταν δίπλα τους οι φάλαινες έκαναν απίστευτους συνδυασμούς και παιχνίδια. Από υπεύθυνους που ασχολούνται με τα κήτη στις θάλασσες της χώρας μας μάθαμε ότι μπορεί να είναι μωρά τα συγκεκριμένα γι αυτό είναι και τόσο ήρεμα.

Ο φυσητήρας (αγγλική ονομασία: sperm whale, επιστημονική ονομασία: Physeter macrocephalus) ανήκει στην κατηγορία των θαλάσσιων θηλαστικών όπως και οι φάλαινες, τα δελφίνια και οι φώκιες. Ωστόσο οι φυσητήρες ως κητώδη, συγγενεύουν περισσότερο με τα δελφίνια, παρά με τις φάλαινες και έτσι αποτελεί λάθος να αναφέρουμε τους φυσητήρες ως “φάλαινες φυσητήρες”. Επίσης, αποτελεί λάθος να τους αποκαλούμε σπερμοφάλαινες από τη παράφραση της αγγλικής τους ονομασίας.

Ο φυσητήρας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κήτος, που μπορούμε να συναντήσουμε στα ελληνικά ύδατα: το μεγαλύτερο είναι η πτεροφάλαινα[2].

Ο αρσενικός φυσητήρας μπορεί να φτάσει τα 15 μέτρα μήκος και μέχρι 45 τόνους βάρος έχοντας μεγάλη διαφορά από τα θηλυκά που φτάνουν τα 13 μέτρα μήκος και σε βάρος τους 15 τόνους. Τα νεογέννητα με μήκος συνήθως 4 μέτρα έχουν βάρος από 800-1.000 κιλά[2].

Έρχονται στην επιφάνεια της θάλασσας για δέκα λεπτά, μόνο για να αναπνεύσουν και στη συνέχεια για 45 λεπτά καταδύονται σε μεγάλα βάθη, κάτω από 500 μέτρα, για να βρουν τη λεία τους. Ο φυσητήρας καταδύεται σε βάθος μέχρι και τα 2.000 μ. Οι καταδύσεις του συνήθως διαρκούν 40-60 λεπτά, αλλά μπορούν να φτάσουν μέχρι και τη 1,5 ώρα.

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