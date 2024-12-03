Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Απέρριψε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ το δίλημμα που όπως είπε θέτουν κάποιοι για το κατά πόσο το Λονδίνο θα πρέπει να επιλέξει αν θα συνταχθεί με την Ουάσινγκτον ή με την Ευρώπη, ιδίως με την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Με υπόβαθρο αυτούς τους επικίνδυνους καιρούς, η ιδέα ότι πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στους συμμάχους μας, ότι με κάποιον τρόπο είμαστε είτε με την Αμερική είτε με την Ευρώπη, είναι απλά λανθασμένη. Την απορρίπτω παντελώς. Ο Άτλι δεν διάλεξε μεταξύ συμμάχων. Ούτε ο Τσώρτσιλ το έκανε. Το εθνικό συμφέρον επιτάσσει να συνεργαστούμε με αμφότερους», είπε ο σερ Κιρ στην ετήσια ομιλία του εκάστοτε πρωθυπουργού περί εξωτερικής πολιτικής στο δείπνο του λόρδου δημάρχου του Σίτι το βράδυ της Δευτέρας.

Ο κ. Στάρμερ είπε επίσης πως η πολιτική της κυβέρνησής του όσον αφορά την Ουκρανία είναι να τεθεί η χώρα «στην ισχυρότερη δυνατή θέση για διαπραγματεύσεις».

Σχολιαστές στη Βρετανία ερμηνεύουν τη δήλωση αυτή ως πιθανή άλαγη στάσης από την παλαιότερη περί υποστήριξης της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί «ώστε να ηττηθεί η ρωσική επιθετικότητα».

Πηγή: skai.gr

