Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σήμερα στην κληρωτίδα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, από όπου θα προκύψει ο πρώτος του αντίπαλος στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν στις 15:00 και θα μεταδοθεί από το επίσημο site της UEFA.

Το πρωί της Τετάρτης έγιναν γνωστά τα υπο-γκρουπ, με το «τριφύλλι» να βλέπει τη λίστα των πιθανών αντιπάλων του να περιορίζεται σε τρεις ομάδες και δύο ζευγάρια, κάτι που απλοποιεί το τοπίο ενόψει της κλήρωσης. Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένα για 23 και 30 Ιουλίου, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης, ο επόμενος αντίπαλος θα προκύψει από τη νέα κλήρωση της 20ής Ιουλίου για τον τρίτο προκριματικό γύρο.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού:

DAC 1904 (Σλοβακία)

Ντέσιτς (Μαυροβούνιο)-Λιεπάγια (Λετονία)

Πάκσι (Ουγγαρία)

Μπράβο (Σλοβενία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)-Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία): Η ομάδα που θα αποκλειστεί από τον πρώτο προκριματικό του Europa

Πηγή: skai.gr

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