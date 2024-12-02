Οι ισραηλινές δυνάμεις πλήττουν στόχους στον Λίβανο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι αυτή την ώρα πλήττουν τρομοκρατικούς στόχους στον Λίβανο, εν μέσω αλληλοκατηγοριών για παραβιάσεις της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Θα απαντήσουμε σθεναρά στο χτύπημα της Χεζμπολάχ, ανέφερε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ σε ισραηλινή στρατιωτική θέση.

Παρόμοια δήλωση πραγματοποίησε και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι θα υπάρξει «σκληρή απάντηση» στα πυρά της Χεζμπολάχ, η οποία για την εν λόγω επίθεση επικαλέστηκε επανειλημμένες ισραηλινές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Υπενθυμίζεται ότι εκτόξευση βλημάτων σημειώθηκε νωρίτερα από τη Χεζμπολάχ στο Χαρ Ντοβ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τις IDF, λίγο πιο πριν, η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, εκτόξευσε δύο βλήματα προς την περιοχή του Χαρ Ντοβ. Τα βλήματα έπεσαν σε ανοικτούς χώρους. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Πεντάγωνο: Ισχύει σε γενικές γραμμές η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ

Το Πεντάγωνο από τη μεριά του υποστήριξε νωρίτερα σήμερα ότι παρά την εξέλιξη κάποιων επεισοδίων, η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ τηρείται.

«Σε γενικές γραμμές, είναι η εκτίμησή μας ότι παρά ορισμένα από αυτά τα περιστατικά που βλέπουμε, η κατάπαυση του πυρός ισχύει», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας Πάτρικ Ράιντερ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Πηγή: skai.gr

