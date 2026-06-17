Τζένιφερ Γκάρνερ: Αυτό εύχεται για τα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Γκάρνερ μίλησε με τρυφερότητα για τα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ, αποκαλύπτοντας ποιο είναι το στοιχείο που ελπίζει να κρατήσουν μεγαλώνοντας.

Η 54χρονη ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Better Homes and Gardens» για το τεύχος Ιουλίου/Αυγούστου 2026, αναφέρθηκε στη Βάιολετ, 20 ετών, στη Σεραφίνα, 17 ετών, που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Φιν, και στον 13χρονο Σάμιουελ, τονίζοντας πως θα ήθελε να μάθουν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με χιούμορ.

«Ελπίζω να εκτιμούν το χιούμορ. Να γελούν μέσα από τις δυσκολίες, να αγαπούν τους ανθρώπους μέσα από αυτές και να βρίσκουν το αστείο σε ό,τι συμβαίνει», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως θα ήθελε τα παιδιά της να κρατήσουν στη ζωή τους τη μουσική και τα βιβλία.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ μίλησε και για την καθημερινότητά της στο σπίτι, αποκαλύπτοντας πως όταν δεν εργάζεται, απολαμβάνει να φροντίζει την οικογένειά της. Όπως είπε, αν βρίσκεται όλη μέρα στο σπίτι, συνήθως μαγειρεύει για τους δικούς της ανθρώπους, καθώς αυτό είναι κάτι που όλοι θέλουν από εκείνη.

Η ηθοποιός, που φτιάχνει μόνη της ψωμί, εξήγησε πως υπάρχει κάτι «θεραπευτικό» στο να ξυπνούν τα παιδιά της και να βρίσκουν έτοιμο ψωμί κανέλας, bagels ή γαλλικό τοστ, με μουσική να παίζει στο σπίτι. Ιδιαίτερη χαρά τής δίνουν και οι βραδιές όπου τα παιδιά καλούν φίλους, με την ίδια να απολαμβάνει τις στιγμές στην πισίνα, τις κουβέντες και τη θέα του φεγγαριού.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αναφέρθηκε και στο σπίτι που βοήθησε να σχεδιαστεί στο Λος Άντζελες, περιγράφοντάς το ως ζεστό και φιλόξενο, με μικρές γωνιές που ευνοούν τις συζητήσεις και τη συντροφικότητα. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι όταν βρίσκεται σε γυρίσματα, η καθημερινότητα αλλάζει. Φεύγει πριν ξυπνήσουν τα παιδιά, επιστρέφει για να τα φιλήσει και πολλές φορές πρέπει να αποσυρθεί νωρίς για να μάθει τα λόγια της.

Πηγή: skai.gr

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