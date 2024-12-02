Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν υποδομές της Χεζμπολάχ και δεκάδες εκτοξευτές ρουκετών και εγκαταστάσεις που ανήκουν στην τρομοκρατική ομάδα σε όλο τον Λίβανο, ανακοίνωσαν οι IDF.

Το κύμα αεροπορικών επιδρομών έρχεται ως απάντηση σε επίθεση με όλμους της Χεζμπολάχ στην περιοχή Mount Dov νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, κατά παράβαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

Επιπλέον, οι IDF λένε ότι έπληξαν τον εκτοξευτή που χρησιμοποιήθηκε για την εκτόξευση των δύο όλμων στο όρος Dov. Η τοποθεσία χτυπήθηκε λίγη ώρα μετά την επίθεση.

«Οι εκτοξεύσεις της Χεζμπολάχ απόψε συνιστούν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός.

«Το κράτος του Ισραήλ απαιτεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη στο Λίβανο να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους και να αποτρέψουν την εχθρική δραστηριότητα της Χεζμπολάχ εντός του λιβανικού εδάφους. Το κράτος του Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στην εκπλήρωση των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο», προσθέτει ο στρατός.

Πηγή: skai.gr

