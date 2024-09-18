Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν μια μεγάλη ρωσική στρατιωτική αποθήκη βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, προκαλώντας τεράστια έκρηξη που καταγράφηκε από τα σεισμολογικά κέντρα.

Ukraine destroyed one of Russia’s largest weapons depots.



A drone swarm struck the depot in Toropets in the Tver region, 480 km from the frontlines.



The explosion destroyed hundreds of S-300, S-400, Iskander & North Korean ballistic missiles, causing a 2.8 magnitude earthquake pic.twitter.com/Ht6Y7put4C September 18, 2024

Σε ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα στο στρατιωτικό οπλοστάσιο της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου, η Ουκρανία ισχυρίστηκε ότι έπληξε στρατιωτικές αποθήκες στην πόλη Τόροπετς, μια πόλη στην περιοχή Τβερ της Ρωσίας περίπου 380 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας και περίπου 500 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία

Russia's 107th GRAU Arsenal in Toropets is covered in a series of infernos and secondary explosions after a Ukrainian drone attack last night.



The facility, which houses thousands of tons of Russian ammunition, continues to burn into this morning. pic.twitter.com/wEoiFGOvp5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 18, 2024

Βίντεο και εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που σημειώνεται η έκρηξη και τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό.

The moment of the strike on the military unit in Toropets, sounds like a jet engine, possibly the new Ukrainian Palyanytsia drone/s were used. 💥 pic.twitter.com/3nVmdvN1v2 — Seveer of the 95th rifles (@Seveerity) September 18, 2024

Το χτύπημα ήταν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας με στόχο ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, αεροδρόμια και στρατιωτικά εργοστάσια, και υπογραμμίζει τις βελτιωμένες δυνατότητες του Κιέβου.

Οι σταθμοί παρακολούθησης κατέγραψαν ότι η έκρηξη είχε σεισμικό αποτύπωμα μεγέθους 2,7 Ρίχτερ.

Holy shit, the Toropets explosion had a seismic footprint that registered as a magnitude 2.7 earthquake lmao pic.twitter.com/BjUhGyHQZu — Aram Shabanian (@ShabanianAram) September 18, 2024

Η Ουκρανική Pravda ανέφερε ότι η επιχείρηση διεξήχθη από την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας μαζί με τη Δύναμη Ειδικών Επιχειρήσεων. Ανώνυμος αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας είπε ότι η αποθήκη όπλων περιείχε ρωσικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και κατευθυνόμενες βόμβες γνωστές ως KAB.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι 54 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν πέντε περιοχές της δυτικής Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι όλα καταστράφηκαν.

“It’s totally fine,” says the driver evacuating burning ammo from Toropets, russia. pic.twitter.com/ofWzHlwFfB — Saint Javelin (@saintjavelin) September 18, 2024

Ωστόσο, σε μια σιωπηρή παραδοχή της επίθεσης, ο Igor Rudenya, κυβερνήτης της περιφέρειας Τβερ της Ρωσίας, είπε ότι οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά και ότι ορισμένοι κάτοικοι απομακρύνονταν από τα σπίτια τους.



Πηγή: skai.gr

