Ουκρανική επίθεση με drone σε αποθήκες πυρομαχικών 500 χλμ. μέσα στη Ρωσία - Σεισμός 2,8 Ρίχτερ από την έκρηξη - Δείτε βίντεο

Οι σεισμολογικοί σταθμοί παρακολούθησης κατέγραψαν ότι η έκρηξη είχε σεισμικό αποτύπωμα μεγέθους 2,8 Ρίχτερ - Βίντεο αποτυπώνουν τη στιγμή της τεράστιας έκρηξης

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν μια μεγάλη ρωσική στρατιωτική αποθήκη βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, προκαλώντας τεράστια έκρηξη που καταγράφηκε από τα σεισμολογικά κέντρα.

Σε ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα στο στρατιωτικό οπλοστάσιο της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου, η Ουκρανία ισχυρίστηκε ότι έπληξε στρατιωτικές αποθήκες στην πόλη Τόροπετς, μια πόλη στην περιοχή Τβερ της Ρωσίας περίπου 380 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας και περίπου 500 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία

Βίντεο και εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που σημειώνεται η έκρηξη και τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό.

Το χτύπημα ήταν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας με στόχο ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, αεροδρόμια και στρατιωτικά εργοστάσια, και υπογραμμίζει τις βελτιωμένες δυνατότητες του Κιέβου.

Οι σταθμοί παρακολούθησης κατέγραψαν ότι η έκρηξη είχε σεισμικό αποτύπωμα μεγέθους 2,7 Ρίχτερ.

Η Ουκρανική Pravda ανέφερε ότι η επιχείρηση διεξήχθη από την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας μαζί με τη Δύναμη Ειδικών Επιχειρήσεων. Ανώνυμος αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας είπε ότι η αποθήκη όπλων περιείχε ρωσικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και κατευθυνόμενες βόμβες γνωστές ως KAB.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι 54 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν πέντε περιοχές της δυτικής Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι όλα καταστράφηκαν.

Ωστόσο, σε μια σιωπηρή παραδοχή της επίθεσης, ο Igor Rudenya, κυβερνήτης της περιφέρειας Τβερ της Ρωσίας, είπε ότι οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά και ότι ορισμένοι κάτοικοι απομακρύνονταν από τα σπίτια τους.
 

