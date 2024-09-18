Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές υπηρεσίες δεν εξέδωσαν καμία προειδοποίηση για υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα, μετά την ανακοίνωση της Νορβηγίας ότι εντόπισε αυξημένα επίπεδα ραδιενεργού καισίου (Cs-137) κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία στην Αρκτική.

Η Νορβηγική Αρχή για τη Ραδιενέργεια και την Πυρηνική Ασφάλεια (DSA) ανέφερε σε χθεσινή της ανακοίνωση ότι μετρήσεις που είχε κάνει έδειξαν «πολύ χαμηλά» επίπεδα ραδιενεργού καισίου στα Σβάνχοβντ και Βικσιγοιεφγιέλ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία στην Αρκτική.

Η αρχή εντόπισε, προσθέτει στην ανακοίνωση της, αυξημένα επίπεδα ραδιενεργού καισίου (Cs-137) στο Σβάνχβοντ την περίοδο 9-16 Σεπτεμβρίου και στο Βικσγιοεφγιέλ στο διάστημα 5-12 Σεπτεμβρίου, αλλά τα επίπεδα δεν εξέθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπους ή το περιβάλλον.

Ερωτηθείς σχετικά με την εν λόγω ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις από τις δικές μας αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με αυξημένα επίπεδα ισοτόπων στην ατμόσφαιρα, δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις σχετικά με απειλές για την ανθρώπινη υγεία, ως εκ τούτου δεν έχω τίποτα να πω στην περίπτωση αυτή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

