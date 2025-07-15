

Η ΕΕ θα ξεκινήσει τη διαδικασία επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν από τις 29 Αυγούστου, εάν η Τεχεράνη δεν έχει σημειώσει πρόοδο μέχρι τότε όσον αφορά τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος, ανακοίνωσε το μπλοκ.

Μιλώντας σε συνάντηση των ομολόγων του στην ΕΕ, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Jean-Noël Barrot, δήλωσε: «Η Γαλλία και οι εταίροι της ... δικαιολογούνται να εφαρμόσουν εκ νέου τα παγκόσμια εμπάργκο σε όπλα, τράπεζες και πυρηνικό εξοπλισμό που είχαν αρθεί πριν από 10 χρόνια. Χωρίς μια σταθερή, απτή και επαληθεύσιμη δέσμευση από το Ιράν, θα το πράξουμε το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου».

Οι Ευρωπαίοι έχουν παραμεριστεί σε μεγάλο βαθμό από το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διέταξε τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον περασμένο μήνα, και αυτή η παρέμβαση μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια να επαναβεβαιωθεί η επιρροή της Ευρώπης, σημειώνει ο Guardian.

Η προθεσμία του τέλους Αυγούστου ξεκινά μια διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκ νέου επιβολή μιας σειράς κυρώσεων έως τις 15 Οκτωβρίου, δίνοντας στους Ευρωπαίους υπογράφοντες την πυρηνική συμφωνία του 2015 - το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία - ένα συνεχή μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις επιθυμούν την επιστροφή της πυρηνικής επιθεώρησης του ΟΗΕ στο Ιράν, εν μέρει για να εμποδίσουν το Ιράν να προσπαθήσει να αναδιαμορφώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα μετά τη ζημιά που προκάλεσαν τα αμερικανικά πλήγματα τον Ιούνιο.

H πυρηνική συμφωνία του 2015

Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαπραγμάτευση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 δεν επιτρέπει στους άλλους υπογράφοντες, την Κίνα ή τη Ρωσία, να ασκήσουν βέτο στην επαναφορά των κυρώσεων, αλλά τα ευρωπαϊκά κράτη μπορούν να αναβάλουν την επιβολή της επαναφοράς μετά τον Οκτώβριο, ώστε να δοθεί χρόνος για περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Οι ΗΠΑ, μετά την αποχώρησή τους από την πυρηνική συμφωνία το 2018, δεν μπορούν επίσης να ασκήσουν βέτο στην κίνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Γαλλίας. Οι κυρώσεις θα ενεργοποιηθούν βάσει του κεφαλαίου επτά του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, καθιστώντας υποχρεωτική την επαναφορά έξι ψηφισμάτων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός που απαιτεί από το Ιράν να αναστείλει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εμπλουτισμό και την επανεπεξεργασία ουρανίου, μεταξύ άλλων σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης.

Ένα άλλο επαναφερόμενο ψήφισμα θα απαιτούσε από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να αποτρέψουν τη μεταφορά οποιωνδήποτε αντικειμένων, υλικών ή τεχνολογιών που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν αυτές τις δραστηριότητες ή το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι ειδικοί σε θέματα ιρανικών κυρώσεων υποστηρίζουν ότι τα επαναφερόμενα ψηφίσματα δεν θα σταματήσουν αυτόματα όλες τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, δεν θα αποκόψουν την πρόσβαση του Ιράν στα διεθνή χρηματοπιστωτικά συστήματα ούτε θα διακόψουν τις γενικές εμπορικές επικοινωνίες. Όμως όλες οι χώρες και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να απέχουν από την παροχή οικονομικής βοήθειας, νέων δεσμεύσεων ή προνομιακών δανείων στην ιρανική κυβέρνηση, εκτός από ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς.

Ο Αμπάς Αραγκτσί, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε πρόσφατα ότι η ενεργοποίηση των κυρώσεων «θα σημάνει το τέλος του ρόλου της Ευρώπης στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα και μπορεί να αποτελέσει το πιο σκοτεινό σημείο στην ιστορία των σχέσεων του Ιράν με τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες, ένα σημείο που μπορεί να μην αποκατασταθεί ποτέ».

