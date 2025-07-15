Τα λούτρινα κουκλάκια Labubu, που δημιουργήθηκαν από τον καλλιτέχνη του Χονγκ Κονγκ Kasing Lung, έχουν εξελιχθεί τους τελευταίους μήνες σε παγκόσμιο φαινόμενο χάρη στην υποστήριξη διασημοτήτων και την προβολή τους μέσω των social media.

Το μικρό αυτό κουκλάκι που δημιουργήθηκε γύρω στο 2015 κόστιζε στην αρχή μερικά μόνο δολάρια. Σήμερα όμως που έχει μετατραπεί σε αντικείμενο λατρείας, κοστίζει μια μικρή περιουσία. Αλλά καθώς η δημοτικότητά των Labubu εκτινάσσεται, ορισμένοι θαυμαστές αμφισβητούν αν η απροσδόκητη άνοδος και η απόκοσμη αύρα του παιχνιδιού είχαν προβλεφθεί, ειδικά μετά από ένα μυστηριώδες βίντεο κλιπ από τους Simpsons που επανεμφανίστηκε στο διαδίκτυο.



Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε από τον λογαριασμό Walt Motivates στο Instagram έχει ανοίξει έναν νέο κύκλο συζητήσεων. Στο viral βίντεο των Simpsons, ο Homer λαμβάνει ένα ανατριχιαστικό κουκλάκι για δώρο, το παίρνει εν αγνοία του στο σπίτι του και σύντομα κυριεύεται από σκοτεινές δυνάμεις. Το όνομα του είναι Pazuzu – ένα όνομα τρομακτικό και παρόμοιο στον ήχο με το Labubu.

Οι αντιδράσεις στα social media για την ομοιότητα

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν γρήγορα όταν ορισμένοι άρχισαν να παρομοιάζουν τις κούκλες Pazuzu με τις Labubu.

Ένας χρήστης έγραψε, «Το ήξερα!». Ένας άλλος πρόσθεσε, «τα πρόσωπα είναι περίεργα και κάπως σκοτεινά».

«Αυτές οι φιγούρες έχουν ένα βαθύτερο νόημα...» είπε ένας άλλος.

Τα παραπάνω σχόλια έρχονται καθώς πληθαίνουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι κούκλες Labubu έχουν μια περίεργη ενέργεια. Ενώ κάποιοι το αποδίδουν στην αντισυμβατική αισθητική του παιχνιδιού, άλλοι πιστεύουν ότι κάτι βαθύτερο και πιο πνευματικό παίζει ρόλο.

Η διαμάχη εντάθηκε όταν άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εικόνες που έδειχναν τις Labubu δίπλα με τις Pazuzu που δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αν και οι οπτικές ομοιότητες είναι ελάχιστες, η συσχέτιση έχει πυροδοτήσει θεωρίες συνωμοσίας που συνδέουν την κούκλα με δαιμονικές καταβολές.

Αρκετοί influencers έχουν αναπτύξει τη θεωρία, ισχυριζόμενοι ότι οι Labubu μπορεί να συμβολίζουν μια σύγχρονη εκδοχή του αρχαίου κακού. Αυτοί οι ισχυρισμοί παραμένουν ανεπιβεβαίωτοι, ωστόσο η κερδοσκοπία συνεχίζει να προκαλεί περιέργεια και φόβο.

Τρέλα για τις Labubu στη Gen Z

Τον τελευταίο χρόνο, οι κούκλες Labubu έχουν μετατραπεί από άγνωστα art toys σε απαραίτητα αξεσουάρ εξαιτίας της αγάπης που έχει δείξει η Gen Z. Τα υπερβολικά χαρακτηριστικά τους και το άτακτο χαμόγελό τους είναι πλέον ορατά παντού – από τις διεθνείς πασαρέλες μέχρι τα reels των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι η αξίας τους. Από εκεί που κόστιζαν μερικά δολάρια, τώρα πωλούνται για χιλιάδες σε πλατφόρμες μεταπώλησης. Πολλοί αποδίδουν αυτή τη στροφή στην κουλτούρα των διασημοτήτων και τον ενθουσιασμό των συλλεκτών, αλλά ορισμένοι θαυμαστές των Labubu πιστεύουν πως τα κουκλάκια αυτά προσφέρουν κάτι περισσότερο και μπορεί να μην είναι απλά μια μόδα.

Καθώς όμως οι θεωρίες γύρω από τις Labubu συνεχίζουν να κυκλοφορούν, ένα είναι το ερώτημα: Είναι οι Labubu απλώς μια άλλη τάση, ή ένας σύγχρονος μύθος εν τη γενέσει;

