Ιρανός ΥΠΕΞ: Συνομιλίες με ομολόγους του Ρωσίας και Κίνας

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα έχει συνομιλίες με τους βασικούς εταίρους του στην Ασία, τη Ρωσία και την Κίνα, στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (ΟΣΣ, OCS) σήμερα, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει τη συγκέντρωση υποστήριξης μετά τον πόλεμο 12 ημερών με το Ισραήλ τον περασμένο μήνα.

«Θα έχουμε διμερείς συναντήσεις με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών, κάτι το οποίο έχει φυσικά τη δική του σημασία στην τρέχουσα κατάσταση, όπως και με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών», σημείωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ, SCO) συνασπίζει δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν, η Ινδία και το Πακιστάν. Θέλει να αποτελέσει αντίβαρο στους δυτικούς οργανισμούς και να ενισχύσει τη συνεργασία στην πολιτική, την ασφάλεια ή ακόμα το εμπόριο. Η 25η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών του οργανισμού φιλοξενείται στην Τιαντζίν στη βόρεια Κίνα.

Τον Ιούνιο, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις δύο χώρες αποτελούν μέρος πυρηνικού προγράμματος που προσανατολίζεται προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε τέτοιου είδους επιδίωξη.

Από τότε που οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου κυρώσεις στο Ιράν στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η Τεχεράνη έχει εμβαθύνει τις σχέσεις της με τη Μόσχα, μέσω 20ετούς στρατηγικού συμφώνου, και με το Πεκίνο, το οποίο αγοράζει έως και το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

«Ο SCO ανοίγεται σταδιακά στην παγκόσμια σκηνή, πράγμα που σημαίνει ότι προχωρά σταδιακά πέραν της περιφερειακής σκηνής, και έχει πολλά διαφορετικά ζητήματα στην ημερήσια διάταξή του, συμπεριλαμβανομένων στους τομείς οικονομίας, πολιτικής και ασφάλειας», σημείωσε ο Αραγτσί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.