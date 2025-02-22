Ευρωπαίοι ηγέτες σχεδιάζουν πακέτο βοήθειας 20 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, την ώρα που ο Τραμπ στρέφεται εναντίον του Ζελένσκι

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες σχεδιάζουν πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία αξίας τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθυγραμμίζονται όλο και περισσότερο με τη Μόσχα, ανέφεραν τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες στο Politico.

Το πακέτο έρχεται αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αποκαλώντας τον «δικτάτορα» που είχε εξαπατήσει τις ΗΠΑ για να ξοδέψουν δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια. Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είπε επίσης την Πέμπτη ότι η Ουάσινγκτον «δεν έχει όρεξη» να στείλει περισσότερη βοήθεια στο Κίεβο.

Το ποσό της ευρωπαϊκής βοήθειας, που θα περιλαμβάνει στρατιωτικό υλικό, όπως βλήματα πυροβολικού και πυραύλους, καθώς και μετρητά, μπορεί να αυξηθεί περισσότερο, καθώς οι διπλωμάτες συνεχίζουν τις εντατικές διαβουλεύσεις εν όψει της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα.

Η κίνηση για την προμήθεια όπλων προς την Ουκρανία συντονίζεται από την κορυφαία διπλωμάτη του ευρωπαϊκού μπλοκ, την πρώην πρωθυπουργό της Εσθονίας Κάγια Κάλλας, και στοχεύει να ξεπεράσει τις προηγούμενες ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για στρατιωτική βοήθεια.

Διπλωμάτες τόνισαν ότι η βοήθεια, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση, θα έχει τη μορφή εισφορών από μεμονωμένα κράτη-μέλη και όχι επίσημα από την ΕΕ, δεδομένης της αντίθεσης ορισμένων κρατών, και συγκεκριμένα της Ουγγαρίας.

Τη Δευτέρα συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και πολλοί ηγέτες και αξιωματούχοι της ΕΕ θα βρεθούν στο Κίεβο, στο πλευρό του Ζελένσκι. Συγκεκριμένα στην ουκρανική πρωτεύουσα θα μεταβούν, μεταξύ άλλων, οι επικεφαλής των βασικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ και οι ηγέτες της Ισπανίας και των σκανδιναβικών και βαλτικών κρατών.

Την ίδια ώρα, Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ, θα ταξιδέψουν στην Ουάσιγκτον για να συναντηθούν με τον Τραμπ.

Ο Μακρόν θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει στον Τραμπ τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων των δύο διασκέψεων του Παρισιού και να αναζητήσει μια καλύτερη κατανόηση της θέσης της κυβέρνησης Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

