Στη δεύτερη θέση δείχνουν τα πρώτα exit polls την ηγέτιδα του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) Άλις Βάιντελ με ποσοστό στο 19,5%, αυξάνοντας σημαντικά το ποσοστό σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές.

Σημειώνεται ότι χιλιάδες Γερμανοί είχαν διαδηλώσει αρκετές φορές κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Στις 8 Φεβρουαρίου, για παράδειγμα, τουλάχιστον 250.000 συγκεντρώθηκαν στο Theresienwiese στο Μόναχο.

Την ίδια ημέρα, μια πορεία που διοργανώθηκε από την οργάνωση Omas gegen Rechts (Γιαγιάδες κατά της Δεξιάς), προσέλκυσε 24.000 άτομα στο Ανόβερο. Δύο ημέρες αργότερα, 10.000 διαδήλωσαν στην πανεπιστημιακή πόλη Φράιμπουργκ, καθώς το AfD πραγματοποιούσε συγκέντρωση σε κοντινή απόσταση.

Ο θυμός αυτός αποτελεί αντίδραση στην ανησυχητική δημοτικότητα του AfD. Το AfD δεν αναμένεται να συμμετάσχει σε κάποιον κυβερνητικό συνασπισμό. Κανένα άλλο κόμμα δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε συνασπισμό με ένα κόμμα που πολλοί Γερμανοί θεωρούν κληρονόμο των ναζί.

Όμως η ηγέτιδα του AfD, η Άλις Βάιντελ, σκοπεύει να γίνει καγκελάριος της Γερμανίας στις εκλογές που θα ακολουθήσουν, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το 2029. Στο μεταξύ, αναδιαμορφώνει τη γερμανική πολιτική.

Το χάρισμα της Βάιντελ από μόνο του δεν εξηγεί την άνοδο του AfD, καθώς όπως σημειώνει το The Economist, δεν είναι ιδιαίτερα χαρισματική ομιλήτρια. Το 12 ετών κόμμα, όπως και άλλα κόμματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, έχει επωφεληθεί από την ευρέως διαδεδομένη οργή για τη μετανάστευση και τη στασιμότητα της οικονομίας. Όμως η 46χρονη οικονομολόγος, η οποία εκφωνεί ομιλίες που ξεσηκώνουν τον όχλο σεμνά ντυμένη με μπλε σακάκια, λευκά πουκάμισα και μαργαριταρένια σκουλαρίκια, αποτελεί έναν σημαντικό λόγο για την πρόσφατη άνοδο του κόμματος.

Η Βάιντελ είναι μια παράδοξη πολιτικός. Σε αντίθεση με τη Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού της Γαλλίας, και την Τζόρτζια Μελόνι, την ακροδεξιά πρωθυπουργό της Ιταλίας, δεν έχει μετριάσει τον ριζοσπαστισμό του κόμματός της για να κερδίσει πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους. Χρησιμοποιεί τον όρο «επαναμετανάστευση» (remigration) για να μιλήσει για τα σχέδιά της να απελάσει σε μεγάλη κλίμακα τους μετανάστες. Οι οικονομικές της προτάσεις είναι ακραίες. Το μανιφέστο του AfD ζητά μεγάλες φορολογικές περικοπές, μεγάλες αυξήσεις στις δημόσιες δαπάνες και την αποχώρηση της Γερμανίας τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το ενιαίο νόμισμα. «Η ευημερία και εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χαθούν» αν η Γερμανία εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές, λέει ο Marcel Fratzscher, επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών.

Οι βασικοί υποστηρικτές του AfD είναι λευκοί άνδρες χωρίς πτυχία πανεπιστημίου σύμφωνα με το The Economist. Η Βάιντελ δεν τους μοιάζει καθόλου, και ίσως αυτός είναι ένας λόγος που το κόμμα ευημερεί. Έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με μια άλλη γυναίκα, μια παραγωγό ταινιών με καταγωγή από τη Σρι Λάνκα. Έχουν δύο παιδιά. Η υπέρμαχος του οικονομικού εξτρεμισμού σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Μπαϊρόιτ και εργάστηκε για την Goldman Sachs. Εργάστηκε στην Τράπεζα της Κίνας, μένοντας στη χώρα για έξι χρόνια και έμαθε μανδαρινικά στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Αργότερα έγραψε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Μπαϊρόιτ με θέμα το μέλλον του κινεζικού συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η Βάιντελ («Lille» για τους φίλους και την οικογένειά της) μεγάλωσε στο Γκύτερσλο ως το μικρότερο από τρία παιδιά. Έχιε υποστηρίξει ότι πιο μικρή προσβλήθηκε επανειλημμένα και κακοποιήθηκε από μετανάστες από τη Μέση Ανατολή. Το 2013 προσχώρησε στο AfD, το οποίο ξεκίνησε ως μονοθεματικό κόμμα κατά του ευρώ, λόγω του δικού της σκεπτικισμού για το ενιαίο νόμισμα. Καθώς το κόμμα έγινε πιο ριζοσπαστικό και ξενοφοβικό, πολλά μετριοπαθή μέλη αποχώρησαν ενώ η Βάιντελ παρέμεινε. Το AfD μπορεί να προσέφερε καλύτερες προοπτικές σε μια γυναίκα από ό,τι τα πιο mainstream κόμματα, όπου οι γυναίκες ήταν ήδη καθιερωμένες.

Όπως και να έχει, η Βάιντελ έμαθε σύντομα να μιλάει τη γλώσσα της ριζοσπαστικής δεξιάς. Ως μέλος της Μπούντεσταγκ έγινε πρωτοσέλιδο το 2018, όταν δήλωσε σε κοινοβουλευτική ομιλία της ότι «οι μπούρκες, τα κορίτσια με μαντίλα και οι επιδοτούμενοι μαχαιροβγάλτες δεν θα διασφαλίσουν την ευημερία μας, την οικονομική ανάπτυξη και, πάνω απ' όλα, το κράτος πρόνοιας». Η δήλωση αυτή προκάλεσε επίπληξη από τον πρόεδρο της Bundestag. Η Βάιντελ συνήθιζε να επαινεί τη Μάργκαρετ Θάτσερ, τη φιλο-αγοραία πρωθυπουργό της Βρετανίας τη δεκαετία του 1980, επειδή «κολυμπούσε ενάντια στο ρεύμα». Τώρα εκθειάζει τον Βίκτορ Όρμπαν, τον αυταρχικό και ξενοφοβικό ηγέτη της Ουγγαρίας, τον οποίο επισκέφθηκε στη Βουδαπέστη στις 11 Φεβρουαρίου.

Η Βάιντελ στοιχηματίζει ότι η Γερμανία είναι έτοιμη για αυτού του είδους την πολιτική. Στη γειτονική Αυστρία το ακροδεξιό Κόμμα των Ελευθέρων άρχισε να συμμετέχει σε κυβερνήσεις εδώ και πολύ καιρό. Στη Γερμανία, πιστεύει, η αντίσταση καταρρέει.

Επιπλέον, είναι μια Δυτικογερμανίδα στην κορυφή του AfD, το οποίο είναι, και ήταν πάντα, πολύ ισχυρότερο στην Ανατολική Γερμανία.

Σε ένα κόμμα που συχνά κατηγορείται ότι υποθάλπει εξτρεμιστές, εμφανίζεται πιο λογική και λιγότερο εμμονική. Η Βάιντελ, λέγεται, είναι το κλειδί του AfD για να προσεγγίσει τους Γερμανούς από τρεις κρίσιμες ομάδες - τη μεσαία τάξη, τους πολιτικά ανασφαλείς και τους πολίτες στα δυτικά της χώρας.

Αλλά θα ήταν λάθος να θεωρηθεί μετριοπαθής. Μπορεί να προσχώρησε στο AfD λόγω της οικονομικής πολιτικής του, αλλά έχει υποστηρίξει με ενθουσιασμό την κίνηση του κόμματος να επικεντρωθεί περισσότερο στη μετανάστευση και τον γερμανικό εθνικισμό.

Η Βάιντελ, ομοφυλόφιλη γονέας, έχει υποστηρίξει τον ορισμό της οικογένειας που περιλαμβάνει συγκεκριμένα τη μητέρα, τον πατέρα και τα παιδιά. Έχει πει ότι η νομιμοποίηση του γάμου των ομοφυλοφίλων είναι ασήμαντη.

Έχει υποστηρίξει ότι η Γερμανία είναι το πραγματικό θύμα του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω της οικονομικής ζημίας που υπέστη και θα υποστεί. Ο πόλεμος, είπε, «δεν είναι καθόλου δικό μας θέμα» και υποστηρίζει ότι, όταν τελειώσει, η Ουκρανία θα πρέπει να λογοδοτήσει.

«Alice für Deutschland!» φώναζαν οι οπαδοί του κόμματος στη Riesa. Ήταν ένα προκλητικό λογοπαίγνιο. Το «Alles für Deutschland», το οποίο έχει πλέον απαγορευτεί, ήταν σύνθημα των SA, της παραστρατιωτικής πτέρυγας του ναζιστικού κόμματος. Για το AfD η Βάιντελ είναι ήδη ροκ σταρ. Η καριέρα της, και το μέλλον της Γερμανίας, μπορεί να εξαρτηθεί από το πώς η χώρα θα αντιμετωπίσει το μείγμα του μοντερνισμού και της τρέλας.

Πηγή: skai.gr

