Δικαστική νίκη για τη Halkbank: Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν

Η κρατική τουρκική τράπεζα Halkbank ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ ενέκρινε την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης σε βάρος της, στην οποία κατηγορούνταν ότι συνέβαλε στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη, σύμφωνα με το Turkiyetoday.

Η τράπεζα γνωστοποίησε ότι η απόφαση επικυρώθηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. «Με τη δικαστική αυτή απόφαση, η ποινική υπόθεση σε βάρος της τράπεζάς μας, η οποία εκκρεμούσε εδώ και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Halkbank σε ανακοίνωσή της.

Η τράπεζα πρόσθεσε ακόμη ότι σκοπεύει να συνεχίσει τη δραστηριότητά της με «ισχυρό, αξιόπιστο και αδιάλειπτο τρόπο», συμβάλλοντας παράλληλα στη διαρκή ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι μετοχές της Halkbank στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης σημείωσαν άνοδο περίπου 8%, προτού χάσουν μέρος των κερδών τους, καθώς στις 16:50 ώρα Ελλάδας η μετοχή σημείωνε άνοδο άνω του 5%.

Η Halkbank αποφεύγει τις κυρώσεις

Η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται μετά τη Συμφωνία Αναστολής Δίωξης (Deferred Prosecution Agreement) που υπεγράφη μεταξύ της Halkbank και της Εισαγγελίας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και η οποία τέθηκε σε ισχύ στα μέσα Μαρτίου, καθορίζοντας τους όρους για τον τερματισμό της μακροχρόνιας υπόθεσης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Halkbank υποχρεώθηκε να ολοκληρώσει μια σειρά από υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Η τράπεζα είχε προηγουμένως γνωστοποιήσει ότι μια ανεξάρτητη έκθεση συμμόρφωσης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα τόσο στην Εισαγγελία των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης όσο και στην Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC).

Μετά την εξέταση της έκθεσης, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς και η Halkbank ζήτησαν από κοινού από το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης την απόρριψη της υπόθεσης, καταθέτοντας σχετικό αίτημα στις 10 Ιουνίου.

Η συμφωνία δεν υποχρεώνει τη Halkbank να παραδεχθεί οποιαδήποτε παρανομία, ούτε απαιτεί την καταβολή ποινικών, αστικών ή διοικητικών προστίμων, είχε αναφέρει παλαιότερα η τράπεζα.

Η τράπεζα κατηγορήθηκε το 2019 για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, στο πλαίσιο φερόμενου σχεδίου που φέρεται να βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις και να μεταφέρει 20 δισ. δολάρια σε δεσμευμένα κεφάλαια.

Η υπόθεση της Halkbank υπήρξε σημείο τριβής στις σχέσεις ΗΠΑ–Τουρκίας. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε θέσει το ζήτημα στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ στη συνέχεια δήλωσε ότι η Τουρκία ανέμενε την επίλυση της υπόθεσης.

Σε επιστολή προς τον δικαστή Μπέρμαν, οι ΗΠΑ επικαλέστηκαν τη συμβολή της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Πηγή: skai.gr

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