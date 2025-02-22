Πρωτοφανής κόντρα μεταξύ Τραμπ και κυβερνήτη του Μέιν: «Θα τα πούμε στο δικαστήριο» - «Δεν νομίζω να επανεκλεγείτε»

«Θα τα πούμε στο δικαστήριο», απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ η κυβερνήτης του Μέιν έπειτα από έντονη λογομαχία σχετικά με το προεδρικό διάταγμα που αποκλείει τους διεμφυλικούς αθλητές από τις γυναικείες ομάδες.

Ο Τραμπ υπερηφανευόταν μπροστά στους κυβερνήτες των πολιτειών που έγιναν δεκτοί στον Λευκό Οίκο για το διάταγμα που υπέγραψε στις αρχές του Φεβρουαρίου.

Και δήλωσε ειρωνικά: «Πολλοί δημοκρατικοί με πολεμούν για το θέμα αυτό. Μια χαρά». Απευθυνόμενος δε στην κυβερνήτη του Μέιν ρώτησε προκλητικά: «Δεν θα συμμορφωθείτε;».

«Θα συμμορφωθώ με τους πολιτειακούς και τους ομοσπονδιακούς νόμους», απάντησε η Τζάνετ Μιλς.

«Εμείς είμαστε οι ομοσπονδιακοί νόμοι. Καλά θα κάνετε να συμμορφωθείτε, διαφορετικά δεν θα πάρετε καμία ομοσπονδιακοί χρηματοδότηση», της απάντησε ο Τραμπ.

«Θα τα πούμε στο δικαστήριο», είπε η Τζάνετ Μιλς.

«Πολύ καλά, θα τα πούμε στο δικαστήριο. Ανυπομονώ. Θα είναι εύκολο. Και χαρείτε τη μετέπειτα ζωή σας, γιατί δεν νομίζω ότι θα επανεκλεγείτε», της απάντησε ο Τραμπ.

Το διάταγμα επιτρέπει στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αρνηθούν κάθε επιχορήγηση προς σχολεία που επιτρέπουν σε διεμφυλικούς αθλητές να παίζουν σε γυναικείες ομάδες.

Πολλοί αξιωματούχοι της πολιτείας του Μέιν έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα αλλάξουν πολιτική απέναντι στους διεμφυλικούς σπουδαστές.

Και η ίδια η κυβερνήτις του Μέιν μαζί με τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας δεσμεύθηκε να προσφύγει στην δικαιοσύνη κατά οποιασδήποτε περικοπής ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, σύμφωνα με την Portland Press Herald.

Με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ πολλαπλασίασε τις επιθέσεις κατά των διεμφυλικών με διατάγματα και με δηλώσεις σοκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

