Ευρωπαίοι ηγέτες για σχέδιο Τραμπ: Αποτελεί βάση που απαιτεί επιπρόσθετη δουλειά

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανακοίνωσαν σε μια κοινή δήλωση σήμερα ότι ένα αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία αποτελεί μια βάση «που απαιτεί επιπρόσθετη δουλειά».

Οι ηγέτες επισημαίνουν πως «ανησυχούν για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας», οι οποίοι θα καταστήσουν την Ουκρανία ευάλωτη σε επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.