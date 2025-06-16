Οι θέσεις εργασίας αφορούν την ειδικότητα του Ελεγκτή και ο βασικός μηνιαίος μισθός ανέρχεται στα 6.758,53 ευρώ. Οι συμβάσεις θα είναι τετραετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης για δύο επιπλέον χρόνια. Η αρχική σύμβαση θα υπόκειται σε δοκιμαστική περίοδο εννέα μηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 4η Ιουλίου 2025.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες για οποιαδήποτε θέση στο ΕΕΣ πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ. Ανάλογα με τα προς εκτέλεση καθήκοντα, προβλέπονται περαιτέρω απαιτήσεις επιλεξιμότητας.



Δεκτές γίνονται μόνον αιτήσεις υποψηφιότητας που συμπληρώνονται στα αγγλικά ή στα γαλλικά.

Προσόντα

Σύμφωνα με το άρθρο 10(1) του Γενικού Κανονισμού Υπαλλήλων (CEOS) και το άρθρο 5(3) του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης που εφαρμόζεται κατ' αναλογία στους έκτακτους υπαλλήλους, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, όπως πιστοποιείται από δίπλωμα που αποκτήθηκε το πολύ οκτώ έτη πριν από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την παρούσα πρόσκληση.

Εκτός από τα παραπάνω, οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να έχουν:

- μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) στον τομέα του ελέγχου, της λογιστικής, της στατιστικής, των μαθηματικών, της μηχανικής, της διοίκησης επιχειρήσεων, των χρηματοοικονομικών, του δικαίου, των οικονομικών ή της επιστήμης των υπολογιστών· ή

- επαγγελματικό προσόν στον τομέα του ελέγχου ή της λογιστικής (ACCA, CIA ή ισοδύναμο).

Θα ληφθούν υπόψη μόνο διπλώματα και επαγγελματικά προσόντα που έχουν απονεμηθεί ή αναγνωριστεί σε κράτη μέλη της ΕΕ (ή πρώην ΕΕ) ή που αποτελούν αντικείμενο πιστοποιητικών ισοτιμίας που εκδίδονται από τις αρχές ενός από αυτά τα κράτη μέλη.

Επαγγελματική εμπειρία

Οι αιτούντες, μέχρι την προθεσμία, μπορούν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για τουλάχιστον τρία έτη ισοδύναμης επαγγελματικής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς: έλεγχος (οικονομικός, συμμόρφωσης, έλεγχος απόδοσης), οικονομική διαχείριση, αξιολόγηση έργων ή προγραμμάτων ή σχεδιασμός ή εφαρμογή δημόσιων πολιτικών, που αποκτήθηκαν μετά την ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών τουλάχιστον τριών ετών.

Ξένες γλώσσες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση (μητρική γλώσσα ή ελάχιστο επίπεδο C2 σε κατανόηση, ομιλία και γραφή) μίας επίσημης γλώσσας της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση (ελάχιστο επίπεδο B2 σε κατανόηση, ομιλία και γραφή) μιας άλλης γλώσσας της ΕΕ. Καθώς τα αγγλικά και τα γαλλικά είναι οι επίσημες γλώσσες εργασίας του ΕΕΣ, απαιτείται καλή γνώση μίας από αυτές τις γλώσσες (ελάχιστο επίπεδο C1 σε κατανόηση, ομιλία και γραφή).

Η γνώση άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα το επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με το ακόλουθο μοντέλο αξιολόγησης:https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference

Δεξιότητες

- Γνώσεις στον τομέα του ελέγχου.

- Ικανότητα συλλογής, σύνθεσης και ανάλυσης πληροφοριών.

- Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.

- Ευέλικτη προσέγγιση στην εργασία σε έναν οργανισμό που βασίζεται σε συγκεκριμένα καθήκοντα και σε ένα διεθνές περιβάλλον που απαιτεί επίσης ταξίδια στο εξωτερικό για επισκέψεις ελέγχου («αποστολές»).

- Ικανότητα εργασίας τόσο ανεξάρτητα όσο και ως μέλος ομάδας.

- Προσαρμοστικότητα και ικανότητα απόδοσης υπό πίεση χρόνου.

- Κριτική σκέψη και δημιουργική επίλυση προβλημάτων.

Τι προσφέρει το ΕΕΣ

Το ΕΕΣ ξεκινά το Πρόγραμμα Νέων Επαγγελματιών με στόχο την προσέλκυση ταλαντούχων πρόσφατων αποφοίτων, οι οποίοι μπορούν επίσης να συμβάλουν στην πιο ισορροπημένη σύνθεση του προσωπικού. Στόχος του είναι να καταρτίσει έναν εφεδρικό κατάλογο ελεγκτών στους οποίους ενδέχεται στη συνέχεια να προσφερθούν συμβάσεις ως έκτακτοι υπάλληλοι.

Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της πολιτικής του για το Ανθρώπινο Δυναμικό. Στοχεύει σε νεότερους επαγγελματίες που θα ενισχύσουν το εργατικό δυναμικό, επωφελούμενοι παράλληλα από μια μοναδική ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης, πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και γνώσεις σχετικά με τα οικονομικά και τις πολιτικές της ΕΕ, καθώς και τον ρόλο του ΕΕΣ.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ASPIRE και στην ομάδα νέων ελεγκτών του. Το έργο τους συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το ΕΕΣ εκπληρώνει τον ρόλο του και προωθεί την ισχυρή οικονομική διακυβέρνηση.

Οι ελεγκτές θα προσληφθούν βάσει του άρθρου 2(β) του Όρου Απασχόλησης του Λοιπού Προσωπικού της ΕΕ (CEOS)για τετραετή περίοδο, ανανεώσιμη μία φορά για μέγιστη περίοδο δύο ακόμη ετών. Η αρχική σύμβαση θα υπόκειται σε δοκιμαστική περίοδο εννέα μηνών.

Οι νεοπροσληφθέντες ελεγκτές θα ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα ένταξης, το οποίο θα αποτελείται από μια περίοδο που περιλαμβάνει κατάλληλη εκπαίδευση και ένταξη σε ομάδες ελέγχου.

Ανάλογα με τις εξελισσόμενες επιχειρησιακές ανάγκες και το ενδιαφέρον της υπηρεσίας, το ΕΕΣ μπορεί να διοργανώνει εσωτερικούς διαγωνισμούς για το προσωπικό του σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης[4].

Ο βασικός μηνιαίος μισθός για τον βαθμό AD 6 (κλιμάκιο 1) είναι επί του παρόντος 6.758,53 ευρώ.

Υπό τους όρους που ορίζονται στο ΚΛΠ, και ανάλογα με τις ατομικές περιστάσεις και τη σύνθεση του νοικοκυριού, ορισμένα επιδόματα μπορούν να προστεθούν στον βασικό μισθό, ο οποίος υπόκειται σε φόρο ΕΕ και απαλλάσσεται από τον εθνικό φόρο.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν τα δικά τους συστήματα συνταξιοδότησης και υγείας, για τα οποία οι εισφορές αφαιρούνται από τους μισθούς του προσωπικού στην πηγή.

Τα παιδιά των μελών του προσωπικού μπορούν να εγγραφούν στα Ευρωπαϊκά Σχολεία δωρεάν.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδρύθηκε το 1975 και είναι ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της ΕΕ. Έχει σαν έδρα του το Λουξεμβούργο και απασχολεί περίπου 1000 μέλη, υπαλλήλους ελέγχου, υποστήριξης και διοίκησης, όλων των εθνικοτήτων της ΕΕ.

Οι ελεγκτές ελέγχουν ότι η ΕΕ τηρεί καλούς λογαριασμούς και εφαρμόζει σωστά τους δημοσιονομικούς της κανόνες, καθώς και ότι οι πολιτικές και τα προγράμματά της επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους τους και παρέχουν αξία για τα χρήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://e-candidatures.gestmax.fr/991/1/cei-auditors-junior-professionals-programme/en_US

