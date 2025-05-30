Συνολικά 3.013 άνεργοι έχουν ήδη προσληφθεί σε νέες θέσεις εργασίας μέσω του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ για την επιδότηση της απασχόλησης στη Θεσσαλία που ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου, ενώ οι αιτήσεις των επιχειρήσεων συνεχίζονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.



Το πρόγραμμα δημιουργίας 5.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης απευθύνεται σε ανέργους όλων των ηλικιών και σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.



Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών (έως 1.250 ευρώ μηνιαία, 22.500 ευρώ συνολικά) του εργαζόμενου για διάστημα έως 18 μήνες. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 90 εκ. ευρώ.



Για τη Δημόσια Πρόσκληση καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΥΠΑ .

Πηγή: skai.gr

