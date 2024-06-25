Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά σήμερα επισήμως τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και την Μολδαβία που θα οδηγήσουν κάποτε στην ένταξη των δύο πρώην σοβιετικών δημοκρατιών ως πλήρων μελών στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

Η Ρωσία προσπάθησε με κάθε μέσον να παρεμποδίσει την διαδικασία, που αναμένεται να είναι μακρά και επίπονη.

«Συγχαρητήρια στην Μολδαβία και την Ουκρανία», δήλωσε στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά γεμάτος ευκαιρίες».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την περασμένη εβδομάδα την σχετική ανακοίνωση μιλώντας για την εδραίωση του «ευρωπαϊκού ονείρου».

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σαντού χαιρέτισε σήμερα την έναρξη των διαπραγματεύσεων λέγοντας ότι η χώρα βρίσκεται εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. «Είμαστε ισχυρότεροι μαζί», έγραψε στο Χ.

Οι 27 θα κηρύξουν επισήμως την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία στις 15.30 ώρα Λουξεμβούργου και αμέσως μετά με την Μολδαβία κατά την διάρκεια Διακυβερνητικής Διάσκεψης.

Η έναρξη των συνομιλιών αυτών είναι το αποτέλεσμα συμφωνίας που απέσπασαν με μεγάλη δυσκολία οι 26 χώρες της ΕΕ οι οποίες εξάντλησαν την εφευρετικότητα τους για να πείσουν την 27η, την Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπαν να μην μπλοκάρει την διαδικασία.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας αντέδρασε με δριμύτητα στην έναρξη ενταξιακών συνομιλιών με την Ουκρανία με το πρόσχημα ότι η χώρα δεν είναι έτοιμη. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και σύμμαχος της Ρωσίας του Πούτιν, η Ουγγαρία του Ορμπαν μπλοκάρει κάθε ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

Τελικά, ο Ορμπαν δέχθηκε να αποχωρήσει από το τραπέζι των συνομιλιών της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής του Δεκεμβρίου αφήνοντας στους 26 τον χρόνο για να αποφασίσουν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Κίεβο και το Κισινάου.

«Μόλις επισήμως οι εργασίες της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, οι διαπραγματευτές θα επανελέγξουν την νομοθεσία των δύο χωρών για να επιβεβαιώσουν ότι είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Αυτή η φάση, το screening, διαρκεί ένα έως δύο χρόνια, εξηγεί διπλωματική πηγή.

Αλλά στις περιπτώσεις της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, τα πράγματα θα προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα διότι «έχουμε ήδη αποκτήσει μια αρκετά σαφή ιδέα» της κατάστασης, δήλωσε ευρωπαίος διπλωμάτης.

Ωστόσο, θα χρειασθούν αρκετές εβδομάδες, έως και μήνες, πριν το άνοιγμα των επιμέρους κεφαλαίων της διαπραγμάτευσης. Και δεν είναι πολύ πιθανό να ανοίξουν πριν από το τέλος του έτους, αφού την 1η Ιουλίου αναλαμβάνει την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ η Ουγγαρία, η οποία είναι απίθανο να προωθήσει εντός του προσεχούς εξαμήνου τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο και το Κισινάου.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ενωσης έδωσαν το πράσινο φως για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στα μέσα του Δεκεμβρίου 2023. Ομως, η Βουδαπέστη φρέναρε μέχρι σήμερα την επίσημη έναρξη της διαδικασίας με το Κίεβο με το πρόσχημα ότι δεν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις. «Αν μείνω σε αυτό που βλέπω εδώ τώρα την ώρα που μιλάμε, οι Ουκρανοί απέχουν πολύ από την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης», επανέλαβε σήμερα στο Λουξεμβούργο ο ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Γιάνος Μπόκα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως έκρινε και ανακοίνωσε στις 7 Ιουνίου ότι η Ουκρανία και η Μολδαβία έχουν εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις της ένταξης.

Η Κομισιόν είχε ζητήσει από το Κίεβο την λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την κυριαρχία των ολιγαρχών. Η Κομισιόν ζήτησε επίσης την λήψη μέτρων υπέρ των μειονοτήτων, ένας από τους όρους που έθετε η Βουδαπέστη εξαιτίας της παρουσίας ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση χορήγησε το στάτους της υποψήφιας χώρας τον Ιούνιο 2022 στην Ουκρανία , σε μία υψηλής σημασίας συμβολική κίνηση, λίγους μήνες μετά την ρωσική εισβολή, και στην Μολδαβία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

