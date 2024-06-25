Οι τρεις κύριοι πολιτικοί συνασπισμοί, που παίρνουν μέρος στις γαλλικές βουλευτικές εκλογές, θα συγκρουσθούν απόψε σ' ένα τηλεοπτικό ντιμπέιτ την ώρα που η άκρα δεξιά έρχεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου και ο πρόεδρος Μακρόν προειδοποιεί για κίνδυνο «εμφύλιου πολέμου», αν κερδίσουν οι αντίπαλοί του.

Ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ για την απερχόμενη προεδρική πλειοψηφία, ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), και ο συντονιστής της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) Μανουέλ Μπομπάρ, εκπρόσωπος του συνασπισμού της αριστεράς, έχουν ραντεβού στις 21:00 (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδας) γι' αυτή την πρώτη μεγάλη τηλεοπτική αναμέτρηση στην τελική ευθεία μιας υψηλής εντάσεως προεκλογικής εκστρατείας-αστραπή.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά θεωρείται πως έχει τα περισσότερα να χάσει στη διάρκεια της αποψινής βραδιάς. Μετά την επιτυχία του στις ευρωεκλογές, ο Εθνικός Συναγερμός κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις για τον πρώτο γύρο, συγκεντρώνοντας το 36% της πρόθεσης ψήφου, σύμφωνα με το Ifop. Προηγείται του συνασπισμού της αριστεράς Νέο Λαϊκό Μέτωπο (29,5%) και του προεδρικού στρατοπέδου (20,5%).

Τίποτε μέχρι τώρα δεν φαίνεται να ανακόπτει τη δυναμική του για την πρωθυπουργία: ούτε η αοριστία του στρατοπέδου του για την ενδεχόμενη κατάργηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης ούτε η δηλωμένη άρνησή του να αναλάβει την πρωθυπουργία, αν δεν κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία μετά το δεύτερο γύρο στις 7 Ιουλίου.

Στο προεδρικό στρατόπεδο, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επικρίνεται απ' όλες τις πλευρές επειδή διέλυσε την Εθνοσυνέλευση μετά την αποτυχία των υποψηφίων του στις τελευταίες ευρωεκλογές, πολλαπλασιάζει τις παρεμβάσεις παρά τις προειδοποιήσεις από συμμάχους του και την πτώση της δημοτικότητάς του.

Το στρατόπεδό του φαίνεται να είναι το πιο εξασθενημένο από τους τρεις συνασπισμούς που συμμετέχουν στις εκλογές, ακόμα και στην περίπτωση που συμμαχήσει με τους δεξιούς Ρεπουμπλικανούς που αντιτίθενται στον Εθνικό Συναγερμό (7-10%).

Τα προγράμματα των «άκρων» οδηγούν «στον εμφύλιο πόλεμο», υποστήριξε ο αρχηγός του κράτους σ' ένα podcast που δημοσιοποιήθηκε χθες, Δευτέρα. Η άκρα δεξιά «παραπέμπει τους ανθρώπους σε μια θρησκεία ή σε μια καταγωγή», «διχάζει» και «ωθεί στον εμφύλιο πόλεμο» και η Ανυπότακτη Γαλλία προτείνει «μια μορφή κοινοτισμού», «κι εδώ βρίσκεται από πίσω ο εμφύλιος πόλεμος», υποστήριξε συνεχίζοντας μια στρατηγική δραματοποίησης της ψηφοφορίας.

«Μας το κάνει αυτό σε όλες τις προεκλογικές εκστρατείες», απάντησε η Μαρίν Λεπέν. «Είναι η στρατηγική του φόβου», πρόσθεσε ο δεξιός σύμμαχός της Ερίκ Σιοτί, ενώ ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, τον κατηγόρησε ότι είναι «πάντα εδώ για να βάλει φωτιά».

Το ντιμπέιτ στην TF1 μπορεί άραγε να αλλάξει τις ισορροπίες μεταξύ των τριών συνασπισμών; «Ποιό ντιμπέιτ;», λέει ένα στέλεχος των «μακρονικών». «Ο κόσμος έχει ήδη επιλέξει, έχει ήδη αποκρυσταλλωθεί. Το ντιμπέιτ δεν θα κάνει να εξελιχθούν τα πράγματα. Όμως μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο γι' αυτούς που θα απέχουν» και «να είναι επικερδές για εμάς», προσθέτει εντούτοις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.