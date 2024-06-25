Ο Ιλον Μασκ έχει πολλά προβλήματα στην Κίνα, αλλά σίγουρα η μητέρα του δεν είναι ένα από αυτά. Απεναντίας, οι Κινέζοι λατρεύουν την 73χρονη Μάγιε Μάσκ (Maye Musk), η οποία θεωρείται το «μυστικό όπλο» του αμφιλεγόμενου ιδρυτή της Tesla και ιδιοκτήτη του X (πρώην Twitter) για να εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Πεκίνο.

Η Maye Musk απολαμβάνει μια εκπληκτική διασημότητα σε όλη τη χώρα. Η αυτοβιογραφία της, «A Woman Makes A Plan», εκτοξεύτηκε στα ύψη στην κορυφή των λιστών με τα μπεστ σέλερ της Κίνας τα τελευταία χρόνια. Πλήθη μαζεύονται για να την ακούσουν να μιλάει και ακόμη και η κινεζική κυβέρνηση την επαινεί.

Elon Musk has many problems in China. His mom isn’t one of them. At 76, Maye Musk is a surprising celebrity in the country, and the tycoon’s secret weapon. https://t.co/W3D8hmEs0q https://t.co/W3D8hmEs0q — The Wall Street Journal (@WSJ) June 25, 2024

Με τα εντυπωσιακά ασημένια μαλλιά της, το πρώην μοντέλο έχει γίνει είδωλο στην Κίνα για την τολμηρή εμφάνισή της, την ενδιαφέρουσα ιστορία της ζωής της και φυσικά για την ανατροφή ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Κινεζικές εταιρείες – κολοσσοί προσφέρουν όσα όσα στην Maye Musk για να διαφημίσει τα προϊόντα τους - από smartphone έως συσκευές μετάφρασης σε σχήμα στυλό – καθώς ότι αγγίζει γίνεται χρυσάφι.

Ενδεικτικά, τον περασμένο μήνα, η 73χρονη πόσταρε στην κινεζική έκδοση του Instagram μια φωτογραφία που την έδειχνε να κρατά μια ζώνη μασάζ, αξίας 200 δολαρίων.

Σε λίγες ώρες πουλήθηκαν 140.000 τέτοιες ζώνες, με τους χρήστες της πλατφόρμας να καυχιούνται: «Εχω την ίδια με τη μαμά του Έλον Μασκ».

Η δημοφιλία και η επιρροή της Maye Musk στα social media φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα: Όταν τον περασμένο Φεβρουάριο παρότρυνε όλο και περισσότερους ανθρώπους να επισκεφθούν την Κίνα, αμέσως ο πρεσβευτής της χώρας στις ΗΠΑ το έκανε retweet στο X.

Η επιτυχημένη – αν και δύσκολη ζωή της – ως μοντέλο και η ακόμα και σήμερα λαμπερή παρουσία της, την έχει κάνει το «τέλειο είδωλο» για τις μεσαίας τάξης Κινέζες, οι οποίες προσπαθούν να είναι επιτυχημένες μητέρες και επαγγελματίας αλλά και να παραμένουν σωματικά ελκυστικές.

Στην Κίνα, οι followers της Musk στα social media ανταγωνίζονται αυτούς της Rihanna. «Στους Κινέζους αρέσουν οι γυναίκες των οποίων η εικόνα είναι κομψή και εκλεπτυσμένη», εξήσησε η διάσημη Κινέζα make up artist, Nadira Aisikaer. «Οι διασημότητες της Δύσης που είναι πολύ σέξι ή τολμηρές δεν μπορούν να "πάνε" μακριά».

Το «μυστικό όπλο» του Ιλον Μασκ

Ο στρατός του Πεκίνου έχει επικρίνει το έργο του Ιλον Μασκ που υποστηρίζει τις ΗΠΑ με τους δορυφόρους Starlink της SpaceX, προτρέποντας τις αμερικανικές εταιρείες να «μην βοηθήσουν έναν κακό να κάνει το κακό».

Επίσης, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla έχουν πέσει στη χώρα, λόγω της αμφιλεγόμενης προσωπικότητας και των επιχειρήσεων του Μασκ.

Ο ίδιος μάλιστα χρειάστηκε μάλιστα να ταξιδέψει στο Πεκίνο για να κερδίσει προσωπικά την έγκριση της κυβέρνησης για να αναπτύξει το λογισμικό αυτόνομης οδήγησης της Tesla «Full Self-Driving» ή το λογισμικό FSD στην Κίνα. Η

Από την άλλη, μητέρα και γιος φαίνεται να είναι κοντά και ο Μασκ «χρησιμοποιεί» την επίθεση γοητείας της Μάγιε στην Κίνα για να κερδίζει «πόντους».

Μετά την επίσκεψη του Ιλον στο Πεκίνο, στη Γιορτή της Μητέρας, η μητέρα του βρέθηκε στην Σανγκάη, όπου πόσταρε εκπληκτικές φωτογραφίες από έναν ουρανοξύστη με θέα τον ορίζοντα της πόλης. Η μία έδειχνε ένα μπουκέτο με τριαντάφυλλα από τον Ιλον—με την υπογραφή "Love. E".

Σε μια άλλη ανάρτηση, τα χρώματα των λουλουδιών ταίριαζαν με τα χρώματα του Tesla EV. «Οι άνθρωποι αγαπούν τα Teslas τους όπου κι αν πάω», σημείωσε η Maye στην ανάρτησή της.

Μετά από αυτή την ανάρτηση, Η Tesla απέκτησε άδεια για να δοκιμάσει μερικά από τα οχήματά της το λογισμικό στη Σαγκάη, σύμφωνα με τον κινεζικό κρατικό Τύπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.