Ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, που θα προταθεί από μια πιθανή μελλοντική αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, επεξεργάζονται ήδη δύο από τους κορυφαίους συμβούλους του πρώην και ξανά υποψήφιου προέδρου.

Σύμφωνα με το Reuters, τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του Κιθ Κέλογκ και του Φρεντ Φλάιτς - οι οποίοι και οι δύο θήτευσαν στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ κατά την προεδρία του το 2017-2021- αναφέρουν:

θα δηλωθεί στην Ουκρανία πως θα λάβει περισσότερα αμερικανικά όπλα, μόνο εάν ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες.

οι ΗΠΑ θα προειδοποιήσουν τη Μόσχα, με βάση το σχέδιο αυτό, ότι η όποια άρνηση να διαπραγματευθούν θα οδηγήσει σε αυξημένη στήριξη της Ουάσινγκτον προς την Ουκρανία,

θα υπάρξει κατάπαυση πυρός κατά μήκος των γραμμών μάχης κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Κέλογκ δήλωσε ότι θα είναι σημαντικό η Ρωσία και η Ουκρανία να οδηγηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων γρήγορα, εάν ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές.

«Λέμε στους Ουκρανούς "πρέπει να έρθετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και, εάν δεν έρθετε στο τραπέζι, η στήριξη από τις ΗΠΑ θα στερέψει"», δήλωσε. «Και λέμε στον Πούτιν, "πρέπει να έρθει στο τραπέζι και, εάν δεν έρθει στο τράπεζι, τότε θα δώσουμε στους Ουκρανούς ό,τι χρειάζονται για να σας σκοτώσουν στο πεδίο"».

Η στρατηγική που προτείνουν ο Κέλογκ και ο Φλάιτς είναι το πιο λεπτομερές έως τώρα σχέδιο από συνεργάτες του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα διευθετήσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία, εάν κερδίσει στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Τα βασικά στοιχεία του σχεδίου παρουσιάστηκαν σε μια μελέτη, διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, που δημοσιεύτηκε από το "America First Policy Institute," ένα φίλα προσκείμενο προς τον Τραμπ ινστιτούτο όπου ο Κέλογκ και ο Φλάιτς κατέχουν υψηλά αξιώματα.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι το όποιο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να αντανακλά την πραγματικότητα επί του πεδίου, αλλά και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει ανοικτός σε συνομιλίες.

«Η αξία του όποιου σχεδίου βρίσκεται στις λεπτομέρειες και στο να λαμβάνει υπόψιν την πραγματική κατάσταση επί του πεδίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο Reuters. «Δεν γνωρίζουμε για τι είδους σχέδιο μιλάμε, ή τι ακριβώς αναφέρεται σε αυτό».

«Ο πρόεδρος Πούτιν έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι η Ρωσία ήταν και παραμένει ανοικτή σε διαπραγματεύσεις, λαμβάνοντας υπόψιν την πραγματική κατάσταση επί του πεδίου», δήλωσε. «Παραμένουμε ανοικτοί σε διαπραγματεύσεις και προκειμένου να αξιολογήσουμε το σχέδιο, πρέπει πρώτα να εξοικειωθούμε με αυτό».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι πρόσφατες προτάσεις του Πούτιν για ειρήνη δεν έγιναν δεκτές από τη Δύση ή την Ουκρανία.

«Γνωρίζετε ότι ο Πούτιν πρόσφατα παρουσίασε μια ειρηνευτική πρωτοβουλία, η οποία δυστυχώς δεν έγινε δεκτή ούτε από τη Δύση ούτε από τους ίδιους τους Ουκρανούς», δήλωσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Πηγή: skai.gr

