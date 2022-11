Χάκερς επιτέθηκαν στον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου

Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δέχθηκε επίθεση από χάκερς.

Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Jaume Duch, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο ιστότοπος «προς το παρόν επηρεάζεται από το εξωτερικό λόγω των υψηλών επιπέδων κίνησης στο εξωτερικό δίκτυο». Πρόσθεσε ότι «αυτή η κίνηση σχετίζεται με ένα συμβάν επίθεσης DDOS (Distributed Denial of Service).

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαρακτήρισε τη Ρωσία κράτος προαγωγό της τρομοκρατίας, ενώ ζήτησε και την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

🚨The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.

This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.

EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible.