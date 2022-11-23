Σεισμός στην Τουρκία: Στους 68 οι τραυματίες, ένας σε σοβαρή κατάσταση

Είναι ενδεικτικό ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Άγκυρα.

Στους 68 ανέρχονται, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, οι τραυματίες από το σεισμό των 5,9 Ρίχτερ που χτύπησε τη δυτική Τουρκία τις πρώτες πρωινές ώρες. Ένας εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο σεισμός ήταν σχεδόν επιφανειακός, είχε εστιακό βάθος κάπου 10 χιλιομέτρων, και σημειώθηκε τα ξημερώματα 170 χιλιόμετρα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, της μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Σύμφωνα με την τουρκική Πολιτική Προστασία (AFAD), ο σεισμός είχε μέγεθος 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Είναι ενδεικτικό ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα Άγκυρα.

AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, Düzce'de meydana gelen deprem sonrası yaraları sarmak için vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

☝️🇹🇷🤘

Devlet milletinin yanında pic.twitter.com/l0xkprfw91 — 🇹🇷KILIÇREİS (@_____KlLlCRElS) November 23, 2022

Düzce Adliyesi 99’da hasar alınca AKP yenisini yaptı, o da bugün hasar aldı: Aynı firmaya birçok ihale! — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 23, 2022

Earthquake wakes up Istanbul and Ankara residents and the people living around Düzce at 4am this morning.



Not clear if there is any damage https://t.co/5yWjJ01viM — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 23, 2022

Fena.

Tekrar geçmiş olsun Düzce!

Geçmiş olsun Bolu. https://t.co/vj47BujYon — Haluk Levent (@haluklevent) November 23, 2022

Geçmiş olsun Düzce.



Saat 04.08’de gerçekleşen Gölyaka merkezli depremin ilk anından itibaren tüm ekiplerimiz ve imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız.



Yaraları el birliğiyle sarıyor; hiçbir vatandaşımız mağdur olmasın diye bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz! pic.twitter.com/718ssGdbdC — AFAD (@AFADBaskanlik) November 23, 2022

Πηγή: skai.gr

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