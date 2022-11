Σεισμός στην Τουρκία: Στους 68 οι τραυματίες, ένας σε σοβαρή κατάσταση

Στους 68 ανέρχονται, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, οι τραυματίες από το σεισμό των 5,9 Ρίχτερ που χτύπησε τη δυτική Τουρκία τις πρώτες πρωινές ώρες. Ένας εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο σεισμός ήταν σχεδόν επιφανειακός, είχε εστιακό βάθος κάπου 10 χιλιομέτρων, και σημειώθηκε τα ξημερώματα 170 χιλιόμετρα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, της μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Σύμφωνα με την τουρκική Πολιτική Προστασία (AFAD), ο σεισμός είχε μέγεθος 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Είναι ενδεικτικό ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα Άγκυρα.

Earthquake wakes up Istanbul and Ankara residents and the people living around Düzce at 4am this morning.



Not clear if there is any damage https://t.co/5yWjJ01viM