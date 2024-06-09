Eυρωεκλογές 2024: Στο 26,1% η συμμετοχή έως τις 14:30

Στο 26,1% έχει διαμορφωθεί μέχρι και τις 14:30 το ποσοστό συμμετοχής των εκλογέων στις ευρωεκλογές, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε το υπουργείο Εσωτερικών από τους δικαστικούς αντιπροσώπους των εκλογικών τμημάτων όλης της χώρας, μέχρι εκείνη την ώρα είχαν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα 2.504.389 ψηφοφόροι.

Τα ποσοστά συμμετοχής ανά περιφέρεια είναι τα εξής:

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 24,6%,

Κεντρικής Μακεδονίας 27,2%,

Δυτικής Μακεδονίας 22,7%,

Ηπείρου 27,1%,

Θεσσαλίας 28,7%,

Ιονίων Νήσων 20,3%,

Δυτικής Ελλάδας 25,1%,

Στερεάς Ελλάδας 28,1%

Αττικής 26,9%,

Πελοποννήσου 22,7%,

Βορείου Αιγαίου 23,2%,

Νοτίου Αιγαίου 22% και

Κρήτης 27,1%.

Η επόμενη και τελευταία ενημέρωση για τα ποσοστά συμμετοχής θα είναι γύρω στις 17:45.

Πηγή: skai.gr

