ΗΠΑ: Τραυματίας από επίθεση με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε νωερίτερα στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρει το NBC, περί τη 13:00, τοπική ώρα, άνδρας διεκομίσθη σε νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι και στα δύο του πόδια.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του θύματος παρά μόνο το ότι η κατάσταση του είναι σταθερή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις ύποπτοι διέφυγαν από το σημείο της επίθεσης προς άγνωστη κατεύθυνση.

1 injured in reported machete attack at Times Square McDonald’s https://t.co/u2VQ9EuAJs pic.twitter.com/deOkXayS81 — New York Post (@nypost) May 30, 2024

