ΗΠΑ: Τραυματίας από επίθεση με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε νωερίτερα στη Νέα Υόρκη.
Όπως αναφέρει το NBC, περί τη 13:00, τοπική ώρα, άνδρας διεκομίσθη σε νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι και στα δύο του πόδια.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του θύματος παρά μόνο το ότι η κατάσταση του είναι σταθερή.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις ύποπτοι διέφυγαν από το σημείο της επίθεσης προς άγνωστη κατεύθυνση.
1 injured in reported machete attack at Times Square McDonald’s https://t.co/u2VQ9EuAJs pic.twitter.com/deOkXayS81— New York Post (@nypost) May 30, 2024
- Νόμος για την αμνηστία στην Ισπανία: Ο Πουτζντεμόν χαιρετίζει μια «ιστορική μέρα» για τους Καταλανούς αυτονομιστές
- Έτοιμη για συμφωνία με το Ισραήλ δηλώνει η Χαμάς - Τελ Αβίβ και Κάιρο συμφώνησαν να ανοίξει ξανά το πέρασμα στη Ράφα
- Διαζύγιο από «χρυσό»: Νοτιοκορεάτης μεγιστάνας θα πληρώσει 1 δισ. δολάρια στην πρώην σύζυγό του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.