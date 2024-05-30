Λογαριασμός
Ένας τραυματίας από επίθεση με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη

Αιματηρό περιστατικό στη Νέα Υόρκη

ΗΠΑ: Τραυματίας από επίθεση με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε νωερίτερα στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρει το NBC, περί τη 13:00, τοπική ώρα, άνδρας διεκομίσθη σε νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι και στα δύο του πόδια.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του θύματος παρά μόνο το ότι η κατάσταση του είναι σταθερή. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις ύποπτοι διέφυγαν από το σημείο της επίθεσης προς άγνωστη κατεύθυνση.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νέα Υόρκη Επίθεση μαχαίρι
