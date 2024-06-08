Ευρωεκλογές: Άνοιξαν οι κάλπες στην Ιταλία - Ψήφισε η Μελόνι

Λίγο μετά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, στις 3 το απόγευμα τοπική ώρα, άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η αρχηγός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, Έλι Σλάιν.

Η Μελόνι, εξερχόμενη του σχολείου στο οποίο ψήφισε, στη Ρώμη, δήλωσε ότι «είναι μια σημαντική ψήφος, κρίνονται τα επόμενα πέντε χρόνια και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι πολίτες να πάνε να ψηφίσουν».

Η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα στην Μπολόνια, μαζί με τη σύντροφό της. Παρά τη μεγάλη παρουσία δημοσιογράφων, δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις.

Ο Ματέο Σαλβίνι, τέλος, γραμματέας της Λέγκα και υπουργός μεταφορών ψήφισε σε σχολείο του Μιλάνου και δήλωσε: «είναι μια ψήφος υπέρ της ειρήνης, κατά των βομβιστών σαν τον Μακρόν»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.