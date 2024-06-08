Οι ευρωεκλογές αυτές στην Ιταλία θεωρούνται κρίσιμη αναμέτρηση, η οποία αναμένεται να επιβεβαιώσει ή να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές του 2022. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπικές έρευνες πάντως, η συντηρητική συμμαχία που κυβερνά την χώρα δεν φαίνεται να απειλείται σοβαρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές δυνάμεις, το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με τα τελευταία γκάλοπ εξασφαλίζει το 27% της πρόθεσης ψήφου, η Φόρτσα Ιτάλια, που ίδρυσε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, το 8,9% και η Λέγκα, με επικεφαλής τον Ματέο Σαλβίνι, το 8,7%.

Όσο για την αντιπολίτευση, το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, με γραμματέα την Έλι Σλάιν «πείθει» το 20,7%, του στατιστικού δείγματος. Τα Πέντε Αστέρια του πρώην πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε το 15,7% και η συμμαχία οικολόγων και αριστεράς το 4,3%.

Οι δημοσκόποι εκτιμούν ότι βρίσκεται πάνω από το όριο του 4% των ψήφων (ποσοστό που δίνει στα ιταλικά κόμματα το δικαίωμα εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) και η κεντρώα συμμαχία «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης», την οποία απαρτίζουν το κόμμα Ζωντανή Ιταλία του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι και μεγάλος αριθμός ριζοσπαστών.

Αντίθετα, το μικρό κεντρώο κόμμα Azione (Δράση) του πρώην υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης Κάρλο Καλέντα φέρεται να μην ξεπερνά το 3,9% της πρόθεσης ψήφου. Από λίγες χιλιάδες ψήφων θα εξαρτηθεί πιθανότατα το αν θα καταφέρει να εκλέξει αντιπροσώπους στην ολομέλεια των Βρυξελλών.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά της σχετικά με τη στάση που θα τηρήσει μετεκλογικά. «Έχουμε μια θεσμική συνεργασία με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά αυτή δεν είναι η κατάλληλα φάση για αναφορές στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή», δηλώνει η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Προς το παρόν θέτει ως κατώτατο εκλογικό στόχο το 26% που είχε λάβει στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και υπογραμμίζει: «η νέα, αυτή εκλογική αναμέτρηση αποτελεί δημοψήφισμα ανάμεσα σε δυο διαφορετικές αντιλήψεις της Ευρώπης. Για παράδειγμα, ανάμεσα σε όποιον πιστεύει ότι προτεραιότητα, στο μεταναστευτικό, είναι η ανακατανομή των παράτυπων μεταναστών και σε όσους θεωρούν ότι προέχει η προστασία των εξωτερικών συνόρων».

Η Φόρτσα Ιτάλια, με νέο πρόεδρο τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, κατάφερε να αποφύγει την «ελεύθερη πτώση» που πολλοί αναλυτές είχαν προβλέψει αμέσως μετά τον θάνατο του «Καβαλιέρε». Αναφέρεται με έμφαση στον κεντρικής σημασίας ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήδη από τις 10 Ιουνίου. Ο Ταγιάνι θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί διάλογος με την Μαρίν Λεπέν και επιμένει ότι η καταλληλότερη λύση θα ήταν μια συμμαχία του ΕΛΚ με τους Φιλελεύθερους και τους Συντηρητικούς.

Όσο για την Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, όλα δείχνουν ότι πολλοί ψηφοφόροι της δεν της έχουν συγχωρήσει τη συμμετοχή της στη σχεδόν «οικουμενική» κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι, από τον Φεβρουάριο του 2021 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022. Ο Ματέο Σαλβίνι ελπίζει, παρά τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων, να καταφέρει να παραμείνει δεύτερο κόμμα της συντηρητικής συμμαχίας σε αριθμό ψήφων και ζητά «να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να συνεργαστούν όλα τα κόμματα της δεξιάς και της κεντροδεξιάς για την μελλοντική διακυβέρνηση της Ευρώπης». Από το «κάλεσμα» αυτό της Λέγκα, εξαιρείται η «Εναλλακτική για την Γερμανία», από την οποία τόσο ο Σαλβίνι, όσο και η Λεπέν έλαβαν πρόσφατα αποστάσεις.

Οι «Δημοκρατικοί», η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης, αμφισβητούν τις κυβερνητικές θέσεις, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο ευρωπαϊκό πεδίο. Η γραμματέας τους Έλι Σλάιν επιθυμεί «μια Ευρώπη με ενισχυμένο κοινωνικό προφίλ», ώστε οι χώρες μέλη να μπορέσουν να κάνουν περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της παιδείας και της υγείας. Η ιταλική κεντροαριστερά θεωρεί «άκρως επικίνδυνο οποιοδήποτε “άνοιγμα” στις δυνάμεις της βαθιάς και άκρας δεξιάς» και καλεί τα κόμματα του μετριοπαθούς κέντρου να μην προχωρήσουν σε τέτοιου είδους συμμαχίες. Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί παράλληλα ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών πρέπει να συνεχίσουν να τυγχάνουν διαρκούς υπεράσπισης.

Όσο για τα Πέντε Αστέρια, η «ριζοσπαστική» φάση του Μπέπε Γκρίλο, αποτελεί οριστικά παρελθόν. Ο νέος ηγέτης του κόμματος, ο Τζουζέπε Κόντε, δηλώνει ότι οι «πεντάστεροι» κινούνται σταθερά πλέον στον προοδευτικό χώρο και θέτει ως κύρια προτεραιότητα την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας του Κιέβου με την Μόσχα. Όπως και η Λέγκα, στο αντίπαλο στρατόπεδο. Παράλληλα, έστω κι αν το σχετικό μέτρο αποδυναμώθηκε στο εσωτερικό της χώρας από την κυβέρνηση Μελόνι, ο Κόντε επιμένει ότι «χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη των ανέργων και χαμηλοεισοδηματιών, χάρη στην έγκριση ενός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Εισοδήματος».

Όσο για τα μικρότερα κόμματα, η συμμαχία οικολόγων και αριστεράς θέτει ως κύριες προτεραιότητες την προστασία του περιβάλλοντος, την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε όσο γίνεται περισσότερες παραλίες, όπως και τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Η εκλογική συμπόρευση ριζοσπαστών και «Ζωντανής Ιταλίας» του Ρέντσι, από την μεριά της, ζητά ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσμών, με αύξηση των δικαιοδοσιών της ΕΕ και «αλλαγή φρουράς» στην προεδρία της Κομισιόν, με αναφορά στο όνομα του Μάριο Ντράγκι ως καταλληλότερου προσώπου. Όσο για το κεντρώο κόμμα Azione (Δράση), οι υποψήφιοί του συμφωνούν στην «λύση Ντράγκι» και είναι της άποψης ότι στην Ουκρανία πρέπει να δοθεί το δικαίωμα να πλήττει με ευρωπαϊκά όπλα στρατιωτικές βάσεις της Ρωσίας.

Για πρώτη φορά, τέλος, αυτή την φορά οι Ιταλοί ψηφίζουν όχι μόνο την Κυριακή, αλλά και το Σάββατο για την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι κάλπες θα μείνουν ανοικτές από σήμερα το απόγευμα στις 3, τοπική ώρα, μέχρι τις 11 το βράδυ και αύριο, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, οπότε πρόκειται να αρχίσει και η διαδικασία της καταμέτρησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

