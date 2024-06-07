Καθώς έχουν απομείνει δύο μόνο ημέρες πριν οι Ευρωπαίοι κατευθυνθούν στις κάλπες για την εκλογή νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκατομμύρια νέοι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά με το ηλικιακό όριο να έχει μειωθεί στα 16 έτη σε αρκετές χώρες. Στην Ελλάδα οι νέοι ψηφίζουν στα 17.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, εάν οι δημοσκοπήσεις αποδειχθούν σωστές, ένας άνευ προηγουμένου αριθμός νεαρών ψηφοφόρων εξετάζει το ενδεχόμενο να ψηφίσει ευρωσκεπτικιστικά κόμματα.

«Νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να δυναμώσει και να είναι πιο δυνατή – δεν μπορούμε πάντα να βασιζόμαστε στο ΝΑΤΟ», λέει ο Auguste Duchene στο BBC.

Η 17χρονη Lore Sleeckx ανησυχεί για τον πόλεμο στην Ευρώπη. «Οι δάσκαλοί μου της ιστορίας λένε ότι δεν θα εκπλαγούν αν συμβεί ένας παγκόσμιος πόλεμος στο μέλλον. Αυτό πραγματικά με τρομάζει».

Για αυτήν την παρέα των νέων –και για πολλούς από τους συνομηλίκους τους– αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι εξαιρετικά σημαντικές όσον αφορά την ασφάλεια. Μεγάλωσαν λέγοντας ότι η Ευρώπη είναι ασφαλής – αλλά τα τελευταία δύο χρόνια, αυτή η πεποίθηση έχει εξαφανιστεί.

Στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, οι νέοι συμμετείχαν καταγράφοντας αριθμούς ρεκόρ - οι ψήφοι τους πήγαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε πράσινα κόμματα που υπερασπίστηκαν ισχυρές πολιτικές για το κλίμα. Όμως πέντε χρόνια μετά τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν αλλάξει.

«Θέλουμε να καταργήσουμε το status quo, και γι' αυτό πολλοί από τους φίλους μου ψηφίζουν δεξιά κόμματα» υποστηρίζει ο Bence Szabó.

«Ό,τι έρχεται από τα δεξιά δαιμονοποιείται», λέει ο 25χρονος από την Ουγγαρία, «αλλά μπορούμε στην πραγματικότητα να λύσουμε τα ζητήματα που η αριστερά προσπάθησε να λύσει - και απέτυχε».

Τα θέματα που απασχολούν τους νέους Ευρωπαίους, ποικίλλουν: Πόλεμος στην Ευρώπη, κλιματική αλλαγή, αβέβαιη αγορά εργασίας και έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης.

«Δεν είμαστε εξτρεμιστές. Είμαστε απλώς θυμωμένοι», εξηγεί ο 25χρονος Lazar Potrebic από μια ουγγρική μειονότητα στη Σερβία που έχει δικαίωμα ψήφου. Αυτός - και πολλοί από τους συνομηλίκους του - ανησυχούν για το μέλλον και αισθάνονται ότι τα πιο παραδοσιακά κόμματα δεν ακούν τις ανησυχίες τους.

«Αισθανόμαστε ότι οι ανάγκες μας δεν ικανοποιούνται. Οι άνθρωποι της ηλικίας μας κάνουν πραγματικά σημαντικά βήματα ζωής. Παίρνουμε τις πρώτες μας δουλειές, σκεφτόμαστε να κάνουμε οικογένεια…αλλά αν κοιτάξετε σε όλη την Ευρώπη, οι τιμές των ενοικίων είναι στα ύψη - και είναι δύσκολο να βρούμε δουλειά.»

Φυσικά, η αίσθηση ότι δε σε ακούν όταν είσαι νέος, ότι δεν είσαι μέρος της εξίσωσης, δεν είναι κάτι καινούργιο. Αλλά πολλά από τα κόμματα της άκρας δεξιάς φλερτάρουν με την ψήφο των νέων, λέει ο Dave Sinardet, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών.

«Η ριζοσπαστική δεξιά διοχετεύει αισθήματα κατά του κατεστημένου», είπε στο BBC. «Έχουν λίγο επαναστατική ατμόσφαιρα - ειδικά όταν πρόκειται για την ατζέντα τους κατά της αφύπνισης - και αυτό απευθύνεται στους νέους».

«Η στάση της ΕΕ για τη μετανάστευση είναι πολύ επιεικής», πιστεύει ο 28χρονος Giorgio ο οποίος όπως λέει θα ψηφίσει τα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι - αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη επιτυχία της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει μια μεταναστευτική πολιτική παρόμοια με αυτή της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και της Πολωνίας, οι οποίες αμφισβήτησαν το νέο σύμφωνο μετανάστευσης της ΕΕ που δίνει στις διαφωνούσες χώρες το δικαίωμα να πληρώνουν αντί να λαμβάνουν νέες αφίξεις.

Οι ακροδεξιοί πολιτικοί κάνουν επίσης καλύτερη δουλειά στο να τραβούν την προσοχή της νεολαίας στο διαδίκτυο: η στρατηγική τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαράμιλλη. Το τέλειο παράδειγμα είναι ο Γάλλος πολιτικός Τζόρνταν Μπαρντέλα - ο χαρισματικός 28χρονος αρχηγός της Εθνικής Συσπείρωσης που ηγείται της λίστας του για τις ευρωεκλογές. Με 1,2 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok, κάνει το κόμμα του ελκυστικό στη νεολαία της Γαλλίας - με ένα selfie βίντεο κάθε φορά. Σύμφωνα με μια έρευνα, το 36% των Γάλλων κάτω των 24 ετών τον υποστηρίζει.

Στην Ιταλία, ο Ματέο Σαλβίνι της ακροδεξιάς Λέγκας κάνει εκστρατεία στο Instagram με το σύνθημα «Λιγότερη Ευρώπη, περισσότερη Ιταλία». Δημοσιεύει εικόνες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη υποδηλώνοντας ότι «περισσότερη Ευρώπη» σημαίνει να αναγκάζεσαι να τρως έντομα, άντρες με γένια σαν τον Ιησού να γεννούν και το ασυγχώρητο αμάρτημα του να τρως ανανά στην πίτσα.

Περισσότεροι από έξι στους δέκα νέους πολίτες της ΕΕ δηλώνουν ότι πρόκειται να ψηφίσουν στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Αλλά αντί για ένα «πράσινο κύμα», αυτή τη φορά θα μπορούσαν να είναι καθοριστικής σημασίας η ψήφος τους για την επίτευξη της πιο σημαντικής ώθησης προς τα πιο ευρωσκεπτικιστικά κόμματα από την ίδρυση της ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει θεμελιωδώς την ατζέντα της Ευρώπης σε θέματα όπως το κλίμα, τη μετανάστευση και τη στήριξη προς την Ουκρανία.

