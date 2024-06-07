Στη φυλακή για 4 μήνες ο άλλοτε κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον

Ο λαϊκιστής ιδεολόγος της αμερικανικής δεξιάς και άκρας δεξιάς Στιβ Μπάνον, άλλοτε σύμβουλος με μεγάλη επιρροή του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αναμένεται να αρχίσει να εκτίει την ποινή τεσσάρων μηνών φυλάκισης που του έχει επιβληθεί το αργότερο την 1η Ιουλίου, κατά δικαστική διαταγή που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Η ποινή του είχε επιβληθεί τον Οκτώβριο του 2022 για παρακώλυση της έρευνας του Κογκρέσου, διότι ο κ. Μπάνον αρνήθηκε να συνεργαστεί όταν κλήθηκε να καταθέσει για την επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021. Επικυρώθηκε από εφετείο τη 10η Μαΐου 2024.

Η εφαρμογή της είχε ανασταλεί έπειτα από προσφυγή της υπεράσπισης, όμως ο δικαστής Καρλ Νίκολς ήρε την αναστολή αυτή έπειτα από αίτημα της κατηγορούσας αρχής και διέταξε ο κατηγορούμενος, 70 ετών, να παρουσιαστεί στη φυλακή το αργότερο την 1η Ιουλίου.

«Τίποτα δεν θα με φιμώσει», ήταν η αντίδραση του Στιβ Μπάνον καθώς έβγαινε από το δικαστήριο, ενώ προέβλεψε πως «θα σαρώσουμε» στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, αναφερόμενος στους Ρεπουμπλικάνους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εκ νέου υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία, κατήγγειλε μέσω του Truth Social, ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα, την «απόλυτη αμερικανική τραγωδία» και την «εργαλειοποίηση» της δικαιοσύνης στην οποία επιδίδεται κατ’ αυτόν η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν βάζοντας στο στόχαστρο τους αντιπάλους της.

Άλλος πρώην σύμβουλος του κ. Τραμπ, ο Πίτερ Ναβάρο, που επίσης καταδικάστηκε να εκτίσει τετράμηνη φυλάκιση για τους ίδιους λόγους με τον κ. Μπάνον, άρχισε να εκτίει την ποινή του τον Μάρτιο του 2024.

Την 6η Ιανουαρίου ο Στιβ Μπάνον είχε μιλήσει στο τηλέφωνο με τον κ. Τραμπ. Εκείνη την ημέρα, εκατοντάδες οπαδοί του ακόμη τότε απερχόμενου προέδρου έκαναν έφοδο κι εισέβαλαν στο Κογκρέσο για να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2020.

Ο ίδιος ο κ. Τραμπ ουδέποτε ανακρίθηκε από τη δικαιοσύνη για την επίθεση στο Καπιτώλιο, παρότι η κοινοβουλευτική επιτροπή έρευνας για την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 συνέστησε τον Δεκέμβριο του 2022 να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του, κυρίως για υποκίνηση εξέγερσης και συνωμοσία εναντίον των αμερικανικών θεσμών.

Πάντως, του ασκήθηκε δίωξη τον Αύγουστο του 2023 από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον και κατόπιν από τη δικαιοσύνη στην πολιτεία Τζόρτζια (νοτιοανατολικά) για τις φερόμενες παράνομες προσπάθειές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Ούτε στη μια, ούτε στην άλλη υπόθεση έχουν οριστεί ακόμη οι ημερομηνίες έναρξης της δίκης του.

Η επιρροή του Στιβ Μπάνον στη νικηφόρα εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016 έγινε αισθητή τους τελευταίους μήνες της, όταν ο υποψήφιος άρχισε να καταγγέλλει την παγκόσμια τάξη που ελέγχεται από νεφελώδεις πολιτικές και οικονομικές ελίτ.

Τον ακολούθησε στον Λευκό Οίκο το 2017, όμως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον ρόλο του συμβούλου της προεδρίας τον Αύγουστο της ίδια χρονιάς, στον απόηχο των επεισοδίων στη Σάρλοτσβιλ (Βιρτζίνια, ανατολικά), σε συγκέντρωση της άκρας δεξιάς. Νεαρή είχε βρει τον θάνατο τότε όταν νεοναζιστής έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε αντιρατσιστές διαδηλωτές.

