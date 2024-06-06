Του Αντώνη Αντζολέτου

Το βλέμμα όλων στα αποτελέσματα της 9ης Ιουνίου θα είναι στραμμένα στα ποσοστά που θα καταγράψει η ακροδεξιά, τα οποία αναμένεται να είναι αυξημένα. Με «όπλο» το μεταναστευτικό ήδη η κινητικότητα είναι πολύ μεγάλη με 17 κόμματα να παρουσιάζουν δυναμική.

Το γερμανικό AfD αποβλήθηκε από την εθνικιστική ευρωομάδα της «Ταυτότητας και Δημοκρατίας» (ID) με αφορμή δηλώσεις του επικεφαλής υποψηφίου του, Μαξιμίλιαν Κραχ, πως στο τάγμα των SS «δεν ήταν όλοι εγκληματίες». Η Μαρίν Λεπέν ήρθε σε ρήξη με τους Γερμανούς πρώην ομοϊδεάτες της και με την κίνησή της συντάχθηκε και η ιταλική Λέγκα του Βορρά. Δημιουργεί η γαλλίδα πολιτικός ένα νέο προφίλ πιο κεντρώο αφήνοντας πίσω αυτό της «εξτρεμίστριας».

Ο «εμφύλιος» που έχει ξεσπάσει προκάλεσε σκεπτικισμό στις τάξεις της ακροδεξιάς καθώς το RN και το AfD μαζί θα ξεπερνούσαν τις 50 έδρες. Το ID αποδυναμώνεται και ταυτόχρονα το «φλερτ» με τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR) με επικεφαλής την Τζόρτζια Μελόνι δεν θα είναι εύκολο. Αν γίνει κάτι τέτοιο δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα αποτελούν μια πολύ ισχυρή ομάδα για την περίοδο 2024-2029. Ενδεχομένως σε αυτή τη βάση να λειτούργησε και η Μαρίν Λεπέν αποβάλλοντας τους σκληροπυρηνικούς του AfD.

Τέσσερα είναι τα κόμματα αυτή τη στιγμή στη γηραιά ήπειρο που αποτυπώνονται πρώτα στις δημοσκοπήσεις. Η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν που έδειξε το 2022 με το 41,5% που κατέγραψε στο δεύτερο γύρο των εθνικών εκλογών πως πηγαίνει για την πρωτιά. Στην Ολλανδία το Κόμμα Ελευθερίας αναδείχθηκε πρώτο στις πρόσφατες εθνικές εκλογές. Στο Βέλγιο το Φλαμανδικό συμφέρον αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη στη χώρα και στην Αυστρία το Κόμμα της Ελευθερίας από το 11% που κατέγραψε το 2020 τώρα είναι πρώτη δύναμη.

Τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις καταλαμβάνουν το AfD στη Γερμανία, το Νόμος και Δικαιοσύνη στην Πολωνία και οι Σουηδοί Δημοκράτες στη Σουηδία. Τα Αδέλφια της Ιταλίας με επικεφαλής τη Μελόνι αποτελούν την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στη γειτονική χώρα, όπως στη Τσεχία το Κόμμα των Πολιτών και στη Φινλανδία το Κόμμα των Φινλανδών. Και οι τρεις σχηματισμοί ανήκον στο ECR. Στην Ουγγαρία κυβερνά το η Ουγγρική Συμμαχία Πολιτών του Βίκτορ Όρμπαν ο οποίος είναι εκτός της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από το 2020 χωρίς να έχει ενταχθεί κάπου αλλού.

Οι προβλέψεις

Όσον αφορά τις δυνάμεις του νέου ευρωκοινοβουλίου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αναμένεται να έχει και πάλι την πλειοψηφία με τους Σοσιαλδημοκράτες να ακολουθούν.

Νέα Ευρωβουλή – Εκτίμηση ψήφου (720 έδρες)

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 160- 170 έδρες

Σοσιαλδημοκράτες 135-145 έδρες

Φιλελεύθεροι 70 - 80 έδρες

Συντηρητικοί & Μεταρρυθμιστές 70- 80 έδρες

Ταυτότητα & Δημοκρατία 60 - 70 έδρες

Ανένταχτοι 50 - 60 έδρες

Πράσινοι 40 - 50 έδρες

Αριστερά 25-35 έδρες

Η παραδοσιακή μάχη EPP – S&D έχει μεγάλη ιστορία και ξεκινά από τις πρώτες κάλπες. Από το 1979 – 1994 οι Σοσιαλιστές κατείχαν την πρώτη θέση με τις δυο ισχυρές πολιτικές οικογένειες να κρατούν στα χέρια τους την πλειοψηφία των εδρών. Την πρωτιά πήρε από το 1999 – 2014 το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τις ομάδες να διατηρούν την πλειοψηφία. Η εικόνα άλλαξε στις προηγούμενες εκλογές όπου μπορεί το ΕΛΚ να «έκοψε πρώτο το νήμα», ωστόσο η πλειοψηφία για πρώτη φόρα ήταν παρελθόν.

Χρειάστηκε την πενταετία που πέρασε να αναζητηθούν συνεργασίες με άλλες ομάδες προκειμένου να περάσουν νομοθετήματα γεγονός που θα επαναληφθεί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και μετά τις κάλπες της Κυριακής. Οι πολιτικοί συμβιβασμοί αναμένεται να είναι εκτός από απαραίτητοι και μια περίπλοκη διαδικασία μετά τους συσχετισμούς των δυνάμεων όπως έχουν ήδη έχουν αποτυπωθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.