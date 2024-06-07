Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία υπέγραψε την επιστολή αποδοχής για την πώληση των F-16 - Κάναμε ένα βήμα

H Τουρκία υπέγραψε την επιστολή αποδοχής για την πώληση των F-16 από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Τουρκία υπέγραψε την προσφορά και την επιστολή αποδοχής για την αγορά πολεμικών αεροσκαφών F-16» δήλωσε ο Μάθιου Μίλερ, σημειώνοντας ότι η πώληση είναι ένα βήμα για τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ και θα υποστηρίζει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, της Τουρκίας και της συμμαχίας.

Χαιρόμαστε που κάναμε ένα βήμα μπροστά, είπε ο Μίλερ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Τουρκία θα αγοράσει 40 μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70 και 79 κιτ εκσυγχρονισμού F-16.

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τζέφρι Φλέικ, δήλωσε πως «ένα σημαντικό βήμα προόδου έγινε σήμερα προκειμένου η Τουρκία να αγοράσει τα τελευταίας γενιάς μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70 και να εκσυγχρονίσει τον υπάρχοντα στόλο της F-16».

Today marks an important step forward in Türkiye’s purchase of the latest-generation F-16 Block 70 fighter jets and upgrades to its existing fleet of F-16s. This is good for U.S. national security, Turkish national security, and NATO interoperability. pic.twitter.com/azVIaCZyQD — Jeff Flake (@JeffFlake) June 6, 2024

Πηγή: skai.gr

