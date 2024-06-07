Λογαριασμός
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία υπέγραψε την επιστολή αποδοχής για την πώληση των F-16 - Κάναμε ένα βήμα

Η πώληση είναι ένα βήμα για τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ και θα υποστηρίζει τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας ασφάλεια των ΗΠΑ, της Τουρκίας και της συμμαχίας, είπε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

State Department

H Τουρκία υπέγραψε την επιστολή αποδοχής για την πώληση των F-16 από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Τουρκία υπέγραψε την προσφορά και την επιστολή αποδοχής για την αγορά πολεμικών αεροσκαφών F-16» δήλωσε ο Μάθιου Μίλερ, σημειώνοντας ότι η πώληση είναι ένα βήμα για τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ και θα υποστηρίζει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, της Τουρκίας και της συμμαχίας.

Χαιρόμαστε που κάναμε ένα βήμα μπροστά, είπε ο Μίλερ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Τουρκία θα αγοράσει 40 μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70 και 79 κιτ εκσυγχρονισμού F-16.

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τζέφρι Φλέικ, δήλωσε πως «ένα σημαντικό βήμα προόδου έγινε σήμερα προκειμένου η Τουρκία να αγοράσει τα τελευταίας γενιάς μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70 και να εκσυγχρονίσει τον υπάρχοντα στόλο της F-16».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία Στέιτ Ντιπάρτμεντ F-16
