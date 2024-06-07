Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέκαμψε με εξαιρετικά επιθετική ρητορική εναντίον της μετανάστευσης στην πρώτη του προεκλογική ομιλία του μετά την καταδίκη του στην ποινική δίκη του στη Νέα Υόρκη, καταφερόμενος εναντίον της πολιτικής υπέρ της «εισβολής» που κατ’ αυτόν εφαρμόζει ο διάδοχός του στην προεδρία Τζο Μπάιντεν -παρά το πρόσφατο κλείσιμο των συνόρων που αποφάσισε με εκτελεστικό διάταγμα ο Δημοκρατικός- και απειλώντας να επιβάλει εξοντωτικούς δασμούς στις χώρες από όπου φεύγουν οι μετανάστες που προσπαθούν να εισέλθουν παράτυπα στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, αν επικρατήσει τον Νοέμβριο.

Ο κ. Τραμπ έκανε λόγο για πολιτική «ανοίγματος» των συνόρων που ασκεί, όπως υποστήριξε, ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην Αριζόνα, πολιτεία που συγκαταλέγεται σε αυτές που ίσως κρίνουν το αποτέλεσμα. Το 2020, ο Δημοκρατικός κέρδισε εκεί με διαφορά μόλις 10.000 ψήφων.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα στερείται από τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στην αμερικανική επικράτεια το δικαίωμα του ασύλου όταν ο αριθμός τους υπερβαίνει τους 2.500 ημερησίως για επτά συνεχόμενες ημέρες, όπως συμβαίνει το τρέχον διάστημα.

«Την πρώτη ημέρα της θητείας μου, θα ακυρώσω το σκανδαλώδες διάταγμα του ‘αγύρτη Τζο’», πέταξε ο Ρεπουμπλικάνος στο ενθουσιασμένο πλήθος, κάνοντας λόγο για μέτρο «υπέρ της εισβολής», «υπέρ τις διακίνησης παιδιών», «υπέρ των διακινητών ναρκωτικών».

«Θα βάλω τέλος σε όλες τις πολιτικές ανοίγματος των συνόρων» της κυβέρνησης Μπάιντεν, πρόσθεσε απευθυνόμενος στους οπαδούς του στη νοτιοδυτική πολιτεία από όπου περνούν πολλοί από τους μετανάστες, κυρίως από την κεντρική και τη Λατινική Αμερική, που εισέρχονται παράτυπα στις ΗΠΑ.

Ακόμη, επέσεισε την απειλή πως θα επιβάλλει αντίποινα, ιδίως εξοντωτικούς δασμούς, στις χώρες από όπου φεύγουν οι μετανάστες αν δεν παίρνουν μέτρα για να σταματήσουν τις ροές τους.

«Έχουμε τρομερή οικονομική δύναμη», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, και σε περίπτωση που κάποια χώρα, όπως η Κίνα κατά το παράδειγμα που διάλεξε να επικαλεστεί, δεν βοηθήσει να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, «έχουμε αυτό το πράμα που λένε δασμούς». Διεμήνυσε πως θα «τσακίσει στους δασμούς» οποιαδήποτε χώρα δεν αποτρέπει τη μετανάστευση αν επανεκλεγεί.

Η ασφάλεια των συνόρων και η μετανάστευση έχουν πλέον μετατραπεί σε κορυφαία ζητήματα ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ σε πέντε μήνες, στις οποίες θα διεκδικήσουν ξανά την προεδρία οι κ.κ. Μπάιντεν και Τραμπ, όπως και το 2020. Καθώς η αναμέτρηση πλησιάζει στον ορίζοντα, οι Ρεπουμπλικάνοι δεν σταματούν να κατηγορούν τον πρόεδρο Μπάιντεν πως ευθύνεται για αυτή που αποκαλούν «εισβολή».

Η χθεσινή εμφάνιση του κ. Τραμπ στην Αριζόνα ήταν η πρώτη αφού κρίθηκε ένοχος στα τέλη Μαΐου από το σώμα ενόρκων δικαστηρίου της Νέας Υόρκης για παραχάραξη λογιστικών εγγράφων προκειμένου να αποκρυφτούν οι πληρωμές που έκανε σε πορνοστάρ ώστε να εξαγοράσει τη σιωπή της για συνεύρεση που είχαν ενόψει των εκλογών του 2016, τις οποίες κέρδισε.

Το κείμενο που υπέγραψε ο κ. Μπάιντεν την Τρίτη διευκολύνει επίσης τις απελάσεις μεταναστών στο Μεξικό με ελάχιστες εξαιρέσεις και προβλέπει πως αιτούντες άσυλο θα επιτραπεί να εισέρχονται ξανά αφού ο αριθμός τους μειωθεί στο επίπεδο των 1.500 την ημέρα, σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία. Επικριτές της απόφασης σχολίασαν πως ο Δημοκρατικός πρόεδρος αντιγράφει στο ζήτημα τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του.

Δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν πως το πρόβλημα της μετανάστευσης ενδέχεται να κρίνει τις πιθανότητες επανεκλογής του Τζο Μπάιντεν τον Νοέμβριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.