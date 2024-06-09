Η ηγεσία του ακροδεξιού AfD χαιρέτισε την εκλογική επίδοση του κόμματος στις ευρωεκλογές, στις οποίες φαίνεται να έχει εξασφαλίσει περισσότερο από το 16% των ψήφων σύμφωνα με τα exit polls.



Ο Τίνο Κρούπαλα, ο συναρχηγός του κόμματος, περιέγραψε την εκλογική επίδοση στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ZDF ως «σούπερ αποτέλεσμα», λέγοντας ότι το κόμμα του «συγκέντρωσε σχεδόν το 50 τοις εκατό νέους ψηφοφόρους».

Πηγή: skai.gr

, έτερη συναρχηγός του κόμματος, σχολίασε ότι «οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί με το γεγονός ότι αντιμετωπίζουνΜιλώντας στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, χαρακτήρισε ως παράδειγματην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης.

