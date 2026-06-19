Ευφορία στον τουρκικό Τύπο για την επίσκεψη Τραμπ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα, σύμφωνα με τον φιλοκυβερνητικό τουρκικό Τύπο και την ιστοσελίδα Middle East Eye.

Η παρουσία του Τραμπ στη Σύνοδο αποδίδεται αποκλειστικά στη σχέση του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς φέρεται να δήλωσε ότι δεν θα συμμετείχε χωρίς εκείνον.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του σε προηγούμενη δήλωση, παρά τις αρχικές αμφιβολίες για την παρουσία του στη Σύνοδο.

«Η καρδιά του ΝΑΤΟ θα χτυπήσει στην Άγκυρα». «Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα για χάρη του Προέδρου Ερντογάν» γράφει σήμερα ο φιλοκυβερνητικός τουρκικός Τύπος. Η είδηση προήλθε από τη γνωστή ιστοσελίδα Middle East Eye, που έχει έδρα το Λονδίνο. Ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Πρόεδρο Ερντογάν «Δεν θα είχα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής χωρίς εσάς». Πριν από λίγους μήνες, σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το αν θα παραστεί στη φετινή Σύνοδο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απαντήσει «ναι».



Κάποιοι αμφέβαλαν, θεωρώντας ότι την τελευταία στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ανέβαλε την επίσκεψη. Όμως, σύμφωνα με το συνήθως έγκυρο Middle East Eye, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής, αποκλειστικά για τον Πρόεδρο Ερντογάν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται πηγές στο περιβάλλον του Τραμπ αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στον Τούρκο Πρόεδρο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ «μόνο για εκείνον».

Ο Φιντάν επιβεβαίωσε τη δήλωση Τραμπ

Μάλιστα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιβεβαίωσε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την παρουσία του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι : «Πολλές ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν ότι το γεγονός ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, με οικοδεσπότη τον Πρόεδρό μας, είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που κατέστησε δυνατή την παρουσία του Προέδρου Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής. Αν δεν ήταν ο Πρόεδρός μας, ο Τραμπ δεν θα είχε έρθει» τόνισε ο Χακάν Φιντάν, άρτι αφιχθείς χθες από το Καζάν της Ρωσίας, όπου έγινε θερμά δεκτός από τον Πρόεδρο Πούτιν.

Πηγή: Deutsche Welle

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