Περού: Δεκατρείς νεκροί από συντριβή τουριστικού αεροσκάφους

Ένα μικρό τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Περού την πρώτη μέρα του Αυγούστου, καθώς πετούσε πάνω από τις Γραμμές της Νάσκα (ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους, όπου υπάρχει σειρά αρχαίων γεωγλυφικών του πολιτισμού των Νάσκα ) στην ομώνυμη επαρχία, στα νότια της χώρας, μετέδωσε το κρατικό κανάλι TVPeru.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν σύμφωνα με το δίκτυο ένδεκα επιβάτες και δύο πιλότοι.

«Έντεκα επιβάτες και δύο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους λίγο αργότερα ο αστυνομικός διοικητής Χόρχε Αντράντε, από τον τόπο του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

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