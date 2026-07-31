Daily Mail: Στον άστεγο «Μάρκο» επικεντρώνονται οι έρευνες για τη δολοφονία της 38χρονης στην Κυψέλη

Ένας άστεγος, γνωστός στις αρχές για την επιθετική του συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες και για το ότι κυκλοφορούσε οπλισμένος με μαχαίρι, έχει τεθεί στο επίκεντρο των ερευνών ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Η σορός της 38χρονης Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος εντοπίστηκε από άλλον άστεγο, μέσα σε ταξιδιωτική βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η Ρος ήταν ιδιαίτερα θρησκευόμενη χριστιανή και εκτιμάται ότι βρισκόταν σε περιοχή όπου συγκεντρώνονται άστεγοι, πιθανότατα στο πλαίσιο της εθελοντικής και φιλανθρωπικής της δράσης.

Πιστεύεται ότι επισκεπτόταν τακτικά την Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια, συνεργαζόμενη με διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρείχαν στήριξη σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως κακοποιημένες γυναίκες και μετανάστες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενδιαφερόταν ιδιαίτερα και για τους άστεγους.

Εκτιμάται επίσης ότι ενδέχεται να απέκρυψε σκόπιμα από φίλους της στην Αθήνα τις κινήσεις της, καθώς γνώριζε ότι θα ανησυχούσαν αν τους έλεγε πως επρόκειτο να συναντήσει και να βοηθήσει άστεγους.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές Αρχές αναζητούν έναν άνδρα με το μικρό όνομα «Μάρκος», ο οποίος φέρεται να κινούνταν στην περιοχή της Κυψέλης, όπου βρέθηκε η σορός της Ρος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο «Μάρκος» συνήθιζε να διανυκτερεύει στον εγκαταλελειμμένο χώρο όπου εντοπίστηκε η βαλίτσα με τη σορό, ωστόσο δεν έχει εμφανιστεί εκεί από τη στιγμή που ο χώρος μετατράπηκε σε τόπο εγκλήματος, γεγονός που έχει οδηγήσει τις Αρχές σε εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Περιγράφεται ως άνδρας περίπου 40 ετών, με μαύρα μαλλιά, γεροδεμένη σωματική διάπλαση και εμφανή τατουάζ στο σώμα του.

Η μαρτυρία που βάζει στο μικροσκόπιο τον «Μάρκο»

Η 38χρονη Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, με καταγωγή από το Εδιμβούργο, εκτιμάται ότι ταξίδεψε στην Ελλάδα από τη Σκωτία, μέσω Κύπρου, στα τέλη Ιουνίου. Τα ίχνη της χάθηκαν στις 15 Ιουλίου.

Η σορός της εντοπίστηκε τρεις ημέρες αργότερα, ενώ στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι το κινητό της τηλέφωνο συνέχισε να χρησιμοποιείται και μετά τον θάνατό της.

Τις τελευταίες ημέρες, οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους, καταστηματάρχες και άστεγους στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι έρευνες έχουν πλέον επικεντρωθεί στον «Μάρκο», έναν άστεγο που είναι γνωστός στην περιοχή για τη συστηματική κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση ναρκωτικών, ενώ φέρεται να είχε τη φήμη επιθετικού και απειλητικού ατόμου, ιδιαίτερα απέναντι σε γυναίκες.

Κάτοικοι της Κυψέλης υποστηρίζουν ότι ήταν ευρέως γνωστό πως ο «Μάρκος» είχε επιχειρήσει νωρίτερα φέτος να βιάσει, υπό την απειλή μαχαιριού, μια Βουλγάρα τουρίστρια, ενώ εκείνη διέσχιζε τον εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης για να επιστρέψει στο σπίτι της έπειτα από βραδινή έξοδο.

Πηγή της Ελληνικής Αστυνομίας ανέφερε ότι οι πληροφορίες αυτές εξετάζονται από τους αστυνομικούς που ερευνούν τη δολοφονία της Ρος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το περιστατικό δεν είχε καταγγελθεί τότε και έγινε γνωστό στις Αρχές μόλις τις τελευταίες ημέρες, στο πλαίσιο της έρευνας.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Έχουμε ένα στοιχείο που αφορά έναν άστεγο. Θέλουμε να εξετάσουμε ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά στο πλαίσιο της έρευνας αναζητούμε και άλλα πρόσωπα.»

Ο 67χρονος Χαμίντ Ρεζά, που είναι επίσης άστεγος, είπε ότι οι αστυνομικοί τον ανέκριναν για αρκετές ώρες στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του «Μάρκου».

Ο Ρεζά, που κοιμάται έξω από καταστήματα κοντά στον εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης όπου βρέθηκε η σορός της Βρετανίδας, δήλωσε στη Daily Mail: «Οι αστυνομικοί είπαν σε εμένα και σε πολλούς άλλους ότι ο Μάρκος είναι ο βασικός ύποπτος. Θέλουν να τον βρουν και να τον ανακρίνουν το συντομότερο δυνατό. Ρωτούν κόσμο και ψάχνουν συνεχώς την περιοχή για να τον εντοπίσουν».

Και πρόσθεσε: «Όλοι γνωρίζουν ότι ο Μάρκος κυκλοφορεί με μαχαίρι και οι γυναίκες της γειτονιάς τον φοβούνται. Βρισκόταν συνεχώς στην περιοχή, ακόμη και ζούσε μέσα στον χώρο στάθμευσης, όμως κανείς δεν τον έχει δει από τότε που βρέθηκε η σορός.»

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ακόμη ότι μια Βουλγάρα γυναίκα, η οποία περνά καθημερινά από το σημείο πηγαίνοντας στη δουλειά της, του είχε εκμυστηρευτεί πως ο «Μάρκος» την είχε απειλήσει με μαχαίρι και αποπειράθηκε να της επιτεθεί, όταν επέστρεφε από βραδινή έξοδο περίπου στις 3 τα ξημερώματα, αλλά κατάφερε να διαφύγει.

Ιδιοκτήτης καταστήματος στην περιοχή δήλωσε στη Daily Mail: «Οι αστυνομικοί ήρθαν στο κατάστημά μου και ζήτησαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ με ρώτησαν αν είχα δει τον Μάρκο. Από τότε όμως που βρέθηκε η σορός της Βρετανίδας, δεν τον έχει δει κανείς. Είναι γνωστό ότι πρόκειται για επικίνδυνο άτομο και πολλές γυναίκες φοβούνται να βρίσκονται κοντά του. Δεν λέω ότι έχει κάνει κάτι, αλλά είναι περίεργο που έχει εξαφανιστεί εδώ και αρκετές ημέρες.»

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος κατά το κρίσιμο 72ωρο πριν από τον εντοπισμό της σορού της.

Οι έρευνες έδειξαν ότι διέμενε με Έλληνες φίλους της στην περιοχή του Κερατσινίου. Ωστόσο, στις 15 Ιουλίου τους είπε ότι θα έφευγε για να μείνει με Αμερικανούς φίλους που, όπως ισχυρίστηκε, βρίσκονταν στην Κυψέλη.

Οι ελληνικές αρχές έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε εμπλοκή των Ελλήνων φίλων της και έχουν στρέψει τις έρευνές τους στον εντοπισμό των Αμερικανών που ανέφερε.

Ωστόσο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να τους εντοπίσουν, εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο τα συγκεκριμένα πρόσωπα να μην υπάρχουν καν.

Εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιοι ήταν οι άνθρωποι που επισκέφθηκε στην Κυψέλη, ούτε αν ήταν Αμερικανοί ή ακόμη και αν υπάρχουν. Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε πού πήγε και με ποιους διέμενε».

Μία από τις εκδοχές που εξετάζουν οι ερευνητές είναι ότι η Ρος ανέφερε στους φίλους της πως θα έμενε με Αμερικανούς, προκειμένου να τους καθησυχάσει ότι θα ήταν ασφαλής. «Είναι πιθανό να της είχαν συστήσει να μην κυκλοφορεί μόνη της», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο δράστης να χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης μετά τη δολοφονία της, σε μια προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του.

Στις 15 Ιουλίου στάλθηκε από το κινητό της μήνυμα σε Ελληνίδα φίλη της, στο οποίο ανέφερε: «Χρειάζομαι λίγο χρόνο. Πηγαίνω σε ένα ελληνικό νησί».

Αντίστοιχα μηνύματα εστάλησαν και στην οικογένειά της, όπου ανέφερε ότι «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη για λίγο».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το κινητό τηλέφωνο της Ρος, το οποίο εξακολουθεί να αγνοείται, παρέμεινε ενεργό στην περιοχή της Αθήνας μέχρι λίγο πριν από την επίσημη ταυτοποίηση της σορού της, την περασμένη Τετάρτη.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η συσκευή απενεργοποιήθηκε.

Ο πατέρας της 38χρονης, δικηγόρος από το Εδιμβούργο, κατέθεσε στις αρχές ότι δεχόταν μηνύματα από το κινητό της κόρης του από τις 15 έως τις 29 Ιουλίου.

«Το τηλέφωνο χρησιμοποιούνταν. Στέλνονταν ακόμη και γραπτά μηνύματα, προφανώς για να πειστούν οι δικοί της άνθρωποι ότι ήταν ακόμη ζωντανή», δήλωσε Έλληνας αστυνομικός στη Daily Mail.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η σορός της μεταφέρθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στις 17 Ιουλίου. Λόγω του βάρους της βαλίτσας, θεωρούν πιθανό ο δράστης ή οι δράστες να διέμεναν στην Κυψέλη ή σε κοντινή περιοχή.

Η βαλίτσα εντοπίστηκε όταν ένας άστεγος την είδε και προσπάθησε να την ανοίξει, πετώντας την στο έδαφος. Τότε προεξείχε ένα πόδι, αποκαλύπτοντας τη σορό της 38χρονης.



Πηγή: skai.gr

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