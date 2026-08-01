Ο Ζελένσκι καλεί τις ΗΠΑ να εγκρίνουν τη μεταφορά πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε το Σάββατο τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκρίνουν τη μεταφορά πυραύλων Patriot στην Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στο επίσημο κανάλι του στο Telegram, ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ακόμη ότι «είναι σημαντικό οι εταίροι να λάβουν αυτή την πολιτική απόφαση – την απόφαση να μεταφέρουν τα απαραίτητα πακέτα (στρατιωτικής βοήθειας)», προσθέτοντας ότι «οι αντιβαλλιστικοί πύραυλοι πρέπει να προστατεύουν τους ανθρώπους και όχι να παραμένουν στις αποθήκες».

Τα σχόλια του Ζελένσκι έρχονται μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, «δεν είναι βέβαιος» για το αν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους Patriot στο έδαφός της, τρεις εβδομάδες αφότου φέρεται να της είχε προσφέρει το δικαίωμα να παράγει αυτά τα οπλικά συστήματα.

Η Ουκρανία ζητά εδώ και καιρό τους πυραύλους Patriot, οι οποίοι θεωρούνται από τα πλέον αποτελεσματικά συστήματα αεράμυνας στον κόσμο, προκειμένου να προστατευθεί από ρωσικές επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους.



Πηγή: skai.gr

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