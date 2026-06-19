ΗΠΑ προς Ιράν: Δεν θα υπάρξει περαιτέρω ισραηλινή κλιμάκωση στον Λίβανο

Πυρετώδεις διαβουλεύσεις μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διάσωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Σε μια νέα παρέμβαση με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών Ουάσινγκτον-Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαβίβασαν στο Ιράν ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να κλιμακώσει περαιτέρω τις επιθέσεις του στον Λίβανο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να επαναφέρει σε τροχιά τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN.

Ερωτηθείσα αν οι ΗΠΑ θα παράσχουν τέτοιες εγγυήσεις, η πηγή απάντησε:

«Η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία. Το Ισραήλ έχει συμφωνήσει να μην προχωρήσει περαιτέρω και αυτό διαβιβάστηκε στους Ιρανούς. Τώρα εναπόκειται στη Χεζμπολάχ να σταματήσει».

Το CNN μετέδωσε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε την Παρασκευή κύμα φονικών επιδρομών σε ολόκληρο τον Λίβανο, ως απάντηση σε επίθεση της Χεζμπολάχ που προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προέβλεπε τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα.

Το Ιράν, από την πλευρά του, ζήτησε εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν πριν πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και άλλους ανώτατους αξιωματούχους. Η προγραμματισμένη αναχώρηση του Βανς την Πέμπτη αναβλήθηκε.

Παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο η κυβέρνηση Τραμπ μετέφερε το μήνυμα στους Ιρανούς ή αν αυτό θα αποδειχθεί αρκετό ώστε να προγραμματιστούν εκ νέου οι τεχνικές συνομιλίες που είχαν αναβλήθηκαν.

Πηγή: skai.gr

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