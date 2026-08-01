Επίσημα Ρωμαίος: Ανακοινώθηκε η μεγάλη μεταγραφή του Κουλιεράκη

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι ο νέος στόπερ της Ρόμα!

Ο Έλληνας αμυντικός μετά τις εμπειρίες από την Bundesliga με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, μετακομίζει στην Ιταλία και γίνεται ο 10ος Έλληνας στην ιστορία που θ’ αγωνίζεται με τη φανέλα των «τζαλορόσι».

Τελευταίος ήταν ο Τσιμίκας, ενώ είχαν προηγηθεί οι Χολέβας, Μανωλάς, Τοροσίδης, Ταχτσίδης, Ελευθερόπουλος, Δέλλας, Χούτος και Κεραμίτσης!

Ο «Κούλιε» υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Ρωμαίους και η μεταγραφή κόστισε 15+3 εκατομμύρια ευρώ!

Πηγή: skai.gr

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