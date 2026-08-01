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Θρίλερ στα Άνω Λιόσια: Θανάσιμα τραυματισμένος βρέθηκε άνδρας στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου

Ο 71χρονος είχε αίματα στο κεφάλι, ενώ το όχημα μέσα στο οποίο βρέθηκε, ήταν σταθμευμένο στην οδό Κώστα Τσικλητήρα, στην περιοχή της Χασιάς 

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αστυνομία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στα Άνω Λιόσια, όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας στα πίσω καθίσματα αυτοκινήτου.

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 71 ετών, ενώ το όχημα μέσα στο οποίο βρέθηκε ήταν σταθμευμένο στην οδό Κώστα Τσικλητήρα, στη Χασιά.

Φέρει, μάλιστα, αίματα στο κεφάλι και στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής για να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Άνω Λιόσια
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