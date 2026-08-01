Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα η μεγάλη πυρκαγιά στην Αργολίδα - 11 συλλήψεις

Από σπινθήρες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα προκλήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας, με δύο άτομα να συλλαμβάνονται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Παράλληλα, σε ακόμη έξι υποθέσεις παραβίασης της νομοθεσίας περί πυρασφάλειας σε Ηλεία, Σέρρες, Αττική και Λέσβο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 11 συλλήψεις.

Φίχτι Αργολίδας: Όσον αφορά στη μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 09:51 της Παρασκευής, 31 Ιουλίου 2026, στην περιοχή Φίχτι του Δήμου Άργους – Μυκηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ένας ημεδαπός ηλικίας 57 ετών και μία ημεδαπή ηλικίας 53 ετών, κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα, προκάλεσαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι δύο υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., τα οποία μετέβησαν στην περιοχή προς ενίσχυση των ερευνών του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας.

Κατάκολο Ηλείας: Στην παραλία «Ματζακούρα» της Τ.Κ. Κατακόλου, στον Δήμο Πύργου Ηλείας, πλησίον θαμνώδους έκτασης, 34χρονη ημεδαπή προέβη, περίπου στις 19:52 της 31ης Ιουλίου 2026, σε χρήση βεγγαλικού, παραβιάζοντας τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που ίσχυαν λόγω δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4. Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηλείας, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Δραβήσκος Σερρών: Στην αγροτική περιοχή της Δ.Κ. Δραβήσκου, του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών, αλλοδαπός προκάλεσε, στις 11:11 σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, πυρκαγιά από αμέλεια κατά την καύση απορριμμάτων και, ειδικότερα, του εξωτερικού πλαστικού περιβλήματος ηλεκτρικών καλωδίων, με σκοπό την πώλησή τους, πλησίον παράνομου υπαίθριου χώρου απόθεσης απορριμμάτων. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Σερρών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.125 ευρώ.

Κηφισιά Αττικής: Στις 09:38 σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, πλησίον δασικής έκτασης, δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 59 και 49 ετών, εκτελούσαν εργασίες με χρήση τροχού, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ στην περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., για παραβίαση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Σπάτα – Αρτέμιδα Αττικής: Στις 09:53 σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, σε περιοχή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, δύο άνδρες, ένας ημεδαπός ηλικίας 52 ετών και ένας αλλοδαπός, υπήκοος Ρουμανίας, ηλικίας 41 ετών, εκτελούσαν εργασίες με χρήση τροχού, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ στην περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Μυστεγνά Λέσβου: Στις 16:08 σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, σε αγροτεμάχιο στην Τ.Κ. Μυστεγνών του Δήμου Μυτιλήνης, 18χρονος ημεδαπός εκτελούσε θερμές εργασίες με χρήση τροχού κοπής μετάλλων, με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά από αμέλεια. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 50 τ.μ. ξηρών χόρτων εντός του αγροτεμαχίου. Ο 18χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Νέα Ερυθραία Αττικής: Στις 13:34 σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, σε υπαίθριο χώρο μονοκατοικίας, ένας 74χρονος ημεδαπός και ένας αλλοδαπός εκτελούσαν θερμές εργασίες κοπής μετάλλων με χρήση τροχού και ηλεκτροσυγκόλλησης. Οι εργασίες πραγματοποιούνταν ενώ στην περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού, και σε σημείο που καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό από δασική βλάστηση. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, ενώ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 1 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 641 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 949.770,50 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 254 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 226 (88,98%) είναι από αμέλεια και οι 28 (11,02%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στα πεδία των επιχειρήσεων, διερευνώντας κάθε έναυσμα εκδήλωσης πυρκαγιάς, με στόχο την άμεση διαπίστωση των αιτίων και την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών αποτελεί συλλογική ευθύνη. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας και η αποφυγή κάθε ενέργειας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδίως κατά τις ημέρες πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου, είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη καταστροφικών συνεπειών.





Πηγή: skai.gr

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