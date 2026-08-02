Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά- Μήνυμα ετοιμότητας από το 112

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και συνδρομή υδροφόρων και ΟΤΑ  

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Το 112 έστειλε μήνυμα ετοιμότητας προς τους πολίτες.

ςδςςδ

Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει, σύμφωνα με αναφορές, οι περιοχές Πάστρα και Κρεμμύδι εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται στο νησί της Κεφαλονιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κεφαλονιά Πυρκαγιά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο