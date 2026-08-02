Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Το 112 έστειλε μήνυμα ετοιμότητας προς τους πολίτες.

Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει, σύμφωνα με αναφορές, οι περιοχές Πάστρα και Κρεμμύδι εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται στο νησί της Κεφαλονιάς.

Πηγή: skai.gr

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