Η Τσεχία δεν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα αγοράς όπλων για την Ουκρανία που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ τη Δευτέρα, μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος publico.cz, επικαλούμενος δηλώσεις του πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα.

Η Πράγα «επικεντρώνεται σε άλλα σχέδια για να βοηθήσει την Ουκρανία, για παράδειγμα, μέσω της πρωτοβουλίας για τα πυρομαχικά» ανέφερε ο Φιάλα. Με βάση αυτήν την πρωτοβουλία, η Τσέχοι αναζητούν και αγοράζουν οβίδες μεγάλου διαμετρήματος απ’ όλον τον κόσμο, με τη χρηματοδότηση των συμμάχων τους.

Σήμερα ωστόσο, ο δισεκατομμυριούχος πολιτικός Αντρέι Μπάμπις, το ακροδεξιό κόμμα ANO του οποίου προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, είπε ότι θα καταργήσει αυτήν την πρωτοβουλία εάν επιστρέψει στην εξουσία. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters ο Μπάμπις είπε επίσης ότι οι νέοι στόχοι του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες είναι πολύ υψηλοί ενώ θα αναθεωρήσει επίσης τη συμφωνία για την αγορά 24 F-35 επειδή τα θεωρεί πολύ ακριβά.

Το πρόγραμμα στήριξης της Ουκρανίας λειτουργεί από το 2024 και βοήθησε να παραδοθούν πέρυσι 1,5 εκατομμύριο βλήματα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσφατα το χαρακτήρισε «αποτελεσματικό», ωστόσο ο Μπάμπις, που ήταν πρωθυπουργός μεταξύ 2017-21, το αποκαλεί «ευεργεσία» για τους εμπόρους όπλων που διεκδικούν μεγάλα περιθώρια κέρδους χωρίς την αναγκαία διαφάνεια.

«Γιατί να το συνεχίσουμε; Χρειαζόμαστε χρήματα για τον λαό μας», είπε όταν ρωτήθηκε ευθέως αν μια κυβέρνηση του ANO θα το καταργούσε. Στη συνέχεια ωστόσο πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να αναλάβει το σχέδιο το ΝΑΤΟ.

Το ΑΝΟ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό γύρω στο 30%, επωφελούμενο από τη δυσαρέσκεια των πολιτών για το υψηλό κόστος διαβίωσης. Το μεγαλύτερο κόμμα του κυβερνώντος συνασπισμού ακολουθεί με ποσοστό περίπου 20%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

